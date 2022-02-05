بسكويت الشوفان والتمر اللذيذ بدون سكر نهائياً

يعتبر بسكويت الشوفان والتمر ، من الحلويات السهلة جداً والغنية بالفوائد المتعددة، التي تلزم الصغار والكبار وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة جداً ولا تحتاج وقتاً طويلاً عند تحضيرها، وهو يعتبر من أحدي الحلويات التي لها مذاق لذيذ ومحبوبة لدي الأطفال، وهو أحلي بسكويت بطعم مميز ومكونات جديدة ومختلف عن أي نوع بسكويت أخر، ويحتوي هذا البسكويت علي أقل سعرات حرارية، وهو من أنواع المقبلات السورية وخاصة في محافظة حلب، وهو غني بالألياف التي تفيد الجسم خاصة في عملية الهضم، وهو بسكويت سهلة وبسيط وغير مكلف، لأن جميع مكوناته موجودة في كل منزل، وهو يعتبر صحي ومفيد لاحتوائه علي التمر، الغني بالألياف الضرورية للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة القولون، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت الشوفان والتمر اللذيذ في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل بسكويت الشوفان والتمر

تعرفي من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت المقرمش وهي كالتالي:-

20 حبة من التمر منزوع النوى.

كوب من دقيق الشوفان.

ربع كوب من الزيت.

بيضة.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

مقدار معلقة من القرفة.

معلقة كبيرة من زبدة فول السوداني.

رشة من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات تحضير بسكويت الشوفان والتمر اللذيذ بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار محضرة الطعام ونضع بها البيض والزيت والفانيليا وزبدة الفول السوداني والتمر ونخلط حتي نحصل علي خليط سائل سميك ناعم. بعد ذلك نضع الخليط في بولة، ونضيف دقيق الشوفان وبكينج بودر والقرفة ورشة الملح، ونخلط حتي تتكون لدينا عجينة سهلة التشكيل. ثم نقوم بفرد العجين ونقطعها وترص في صينية بها ورق زبدة مدهونة بالزيت، ونقوم بنقش البسكويت بالشوكة. بعد ذلك ندخلها فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية، علي رف أوسط لمدة 15 دقيقة تقريباً. وعند تمام النضج نخرجها ونتركها تبرد تماماً، ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

مضاد للسرطانات.

مفيد لصحة الجهاز الهضمي.

يساعد علي إنقاص الوزن الزائد.

يمد الجسم بالطاقة والحيوية.

تعزيز صحة الجهاز العصبي.

يحافظ علي صحة القلب.

مضاد حيوي طبيعي.

مفيد لمرضي السكري.

غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

يعمل علي تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-

نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر. نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى. بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن. بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً. إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.

طريقة عمل عجينة الشوفان للحشوات المختلفة

هيا بنا نتعرف من هنا علي خطوات تحضير هذه العجينة وهي كما يلي:-