نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي الكرنب الفلاحي على اصوله المصري في المقال التالي
عمر شويل - جدة محشي الكرنب الفلاحي على اصوله المصري - ثقفني
محشي الكرنب المصري، يعتبر المحشي من الأكلات الشعبية والتي تتسم بالمذاق الشهي ولكنه يحتاج لجهد في التحضير فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير المحشي في المنزل بكل سهولة لذلك سنقدم إليكم في مقالنا التالي الخطوات المتبعة تحضير المحشي في المنزل.
مقادير تحضير محشي الكرنب:
تتوفر مقادير المحشي في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:
- رأس من الكرنب.
- كأسان من الأرز.
- ثمرتان من البصل المفروم.
- حزمة من الكزبرة.
- حزمة من البقدونس.
- حزمة من الشبت.
- ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- فصان من الثوم المفروم.
- مكعبان من مرق الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة من الكمون.
- خمسة ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
خطوات تحضير المحشي:
يتم تحضير المحشي في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يتم نقع الأرز في كمية من المياه وتركه لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم خلط الأرز مع البصل والكزبرة والقدونس والشبت المفروم.
- يتم تقليب المقادير ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات مع التقليب.
- الحصول على إناء ويتم ملئه بالمياه ثم رفعه على النار وتركه لحين الغليان ثم يتم إضافة أوراق الكرنب إلى المياه المسلوق ثم يتم إخراج الأوراق وفردها.
- القيام تقطيع أوراق المحشي إلى قطع حجمها متوسط؛ يتم وضع الأرز المحشو في أوراق الكرنب ويتم لفها على شكل أصابع والاستمرار في ذلك لحين الانتهاء من الكمية.
- بعد ذلك يتم رفع إناء على النار ثم يتم تقليب البصل المفروم والثوم في الزيت النباتي لحين أن يذبل البصل.
- يتم إضافة صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم مع الملح والكمون ومرق الدجاج ثم يتم إضافة كمية من المياه لحين أن تمتلأ الحلة وتغمر كافة المقادير؛ يتم تهدئة النار ثم إضافة عصير الليمون.
- يتم ترك محشي الكرنب على النار لمدة خمسين دقيقة أو لحين أن يتم النضج بشكل نهائي؛ القيام بتقديم محشي الكرنب وبالهناء على الجميع.
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