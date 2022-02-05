محشي الكرنب الفلاحي على اصوله المصري

محشي الكرنب المصري، يعتبر المحشي من الأكلات الشعبية والتي تتسم بالمذاق الشهي ولكنه يحتاج لجهد في التحضير فترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير المحشي في المنزل بكل سهولة لذلك سنقدم إليكم في مقالنا التالي الخطوات المتبعة تحضير المحشي في المنزل.

مقادير تحضير محشي الكرنب:

تتوفر مقادير المحشي في المنزل بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير:

رأس من الكرنب.

كأسان من الأرز.

ثمرتان من البصل المفروم.

حزمة من الكزبرة.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

فصان من الثوم المفروم.

مكعبان من مرق الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الكمون.

خمسة ملاعق من عصير الليمون.

ملعقة من البهارات المشكلة.

خطوات تحضير المحشي:

يتم تحضير المحشي في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية: