طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة

كريم النشا والليمون ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية وفعالة وخالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الحساسة، ويعتبر من الكريمات الطبيعية لها نتائج فعالة ومضمونة من أول استخدام، ويتكون هذا الكريم من مواد طبيعية تدخل ضمن مستحضرات التجميل، ويتكون هذا الكريم من مواد غير مكلفة وموجودة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبساطة

مكونات عمل كريم النشا والليمون

يتكون كريم النشا والليمون من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وهي كالتالي:-

علبة صغيرة من الجليسوليد.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٥ قطرات من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهي كالآتي:-

نخلط ملعقة كبيرة من الجليسوليد ثم نضيف ملعقة كبيرة من الفازلين ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة. نستمر في التقليب في الخليط بالإضافة إلي ملعقة كبيرة من النشا حتي الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي. ثم بعد ذلك نضع ثلاث ملاعق من الليمون ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

هناك بعض الخطوات للاستخدام الصحيح لهذه الوصفة وهي كالتالي:-

أولا نظفي بشرتك بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة جيداً. ندهن الخليط جيداً بحركة دائرية وتوزيعه جيداً. ثم نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. نغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة جيداً. بعد ذلك يمكن استخدام هذه الوصفة أربع مرات يومياً مع الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-