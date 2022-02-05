نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. فكرة جبارة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة البرق اكتر من 7 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار من أهم ما يمكن أن يتم عمله وبأدوات مطبخية بسيطة، وتلك الأدوات تساعد وبشكل كبير في الانتهاء من الخطوة الخاصة بالتقوير للكوسة أو للباذنجان من خلال خطوات بسيطة وبأقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أهم الطرق التي تيسر على مختلف ربات البيوت القيام بالتقوير بالاعتماد على وسائل وأدوات غير المقوار على الرغم من قدرته على التقوير الجيد للخضار إلا أن التقوير من خلاله قد يستهلك الوقت الطويل، وفيما يأتي أسرع الخطوات لأفضل الطرق للتقوير بدون المقوار.

تقوير الباذنجان والكوسة بدون مقوار

من الممكن لربت البيوت أن تقمن بالتقوير باستعمال المقور ولكن الطرق الأسرع والتي من خلالها من الممكن إنجاز تقوير الكوسة والباذنجان تكون معتمدة على أكثر من أداة من أدوات المائدة، فمن الممكن استعمال السكين، أو الشوكة أو استخدام الملعقة، أو استعمال قطاعة التفاح والتي تعد من أكثر الأدوات الميسرة على ربات البيوت القيام بخطوة التقوير من دون استهلاك الوقت الطويل، وأهم الطرق ما يلي:

طريقة تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام سكين المائدة

سكين المائدة القصير من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإدخاله سواء في ثمار الكوسة أو الباذنجان وباستمرار تحريك السكين ولفه بالخضار من الداخل فهذا ما ييسر من خطوة التقوير بشكل كبير، ويجعل الأمر أكثر سهلة على ربة المنزل، وتعد الطريقة منجزة لكمية كبيرة من الخضار، ومن المفضل أن يستعمل السكين بالحجم الصغير لسهولة الاستعمال، وكي يتناسب مع حجم الثمار، وكي يكون سهل الإدخال والحركة بالكوسة أو الباذنجان لإخراج اللب سريعا.

تقوير الباذنجان والكوسة باستخدام طرف الشوكة

الشوكة أفضل الأدوات التي من خلالها من الممكن أن يتم التقوير للخضار بأي كمية متوفرة، وتعد أفضل طرق التقوير على الإطلاق، ومن الممكن الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للب بداخل الكوسة أو الباذنجان وهذا ما ييسر بشكل كبير من حشوها، وترك المساحة الكافية بالثمار للحشو بأي نوع خلطة تكون مفضلة لربة المنزل.