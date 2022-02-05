نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة.. بالمشبك لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ أكتر من 5 كيلو في دقائق بدون تعب في المقال التالي
لف ورق العنب والكرنب بالمشبك من أهم الطرق التي قد شاع التساؤل عنها مؤخرا حيث ترغب الكثير من ربات البيوت في أن تتعرفن على الطريقة المثالية والتي تهدف إلى لف وفي منتهى السرعة للكرنب، ومن دون أن يستهلك الأمر منهن الوقت الطويل لإعداد وجبة تعد من أكثر الأصناف شعبية ليس على مستوى المطبخ المصري بل المطبخ الشرقي والعربي حيث تتعدد أصناف المحاشي ولكن صنف محشي ورق العنب والكرنب من أشهر الأصناف وأقواها انتشارا، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بما فيه التوضيح والتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من الممكن أن تستعمل من خلالها ربة المنزل المشبك للحصول على المحشي من نوعيه ملفوف بشكل أسرع ومنجز للوقت.
لف ورق العنب والكرنب بالمشبك
إليك الطريقة الأفضل التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للانتهاء من خطوة اللف لأي نوع من أنواع الخضار الورقي وحشوه في منتهى السرعة وهي طريقة اللف للورق بالاستعانة بأداة تعد ليست من أدوات المطبخ ولكن أثبتت أنها من أكثر الأدوات التي من الممكن أن يكون هناك اعتماد تام عليها، وهذا للإنجاز السريع لخطوة اللف للكرنب وورق العنب باستعمال المشبك، ونحتاج لبعض الخطوات البسيطة، والتي من الممكن أن تتبع للانتهاء من خطوة اللف في أسرع وقت ممكن.
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمشبك
من الممكن أن تقوم ربة المنزل باتباع ما يلي من تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى هي أن يتم إحضار بولة مناسبة وفيها نضع الأرز مع الصلصة والتوابل، والملح والشبت والبقدونس، والكزبرة.
- نقوم بوضع الورق بقدر ملائم وبه ماء مغلي مع القليل من تابل الكمون لسلق الكرنب، ثم يسلق ورق لعنب بوعاء منفصل للانتهاء سريعا من خطوة السلق.
- تصفية الورق تماما وبدأ تقطيعه إلى مربعات صغيرة باستعمال سكين، أو مقص.
- يوضع الورق مرصوصا على فلانشة ويتم توزيع الخليط على الورق.
- بالمشبك قومي بلف كل الورق المتوفر حتى لانتهاء تماما من كل الكمية.
- توضع أصابع الملفوف للتسوية بقدر ملائم.
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