نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثواني.. تنظيف الممبار من الزفارة بمكون سحري خطير يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف الممبار بسرعة الصاروخ من أهم ما تحرص كل ربات البيوت على معرفته، إذ أن الممبار واحد من بين المأكولات الأكثر شهرة، وشعبية ومن الممكن أن يتم عمل الممبار بطريقة سهلة بعد التنظف التام، والذي من الممكن أن يتم من خلال اتباع عدة طرق، وهذا ما سنتابعه من خلال ما يأتي من تلك الفقرات القادمة، حيث تعتبر وصفة مميزة من الممبار سيكون من السهل على ربات البيوت أن تقمن بتحضيرها من خلال استعمال مكونات تنظيفية في البداية لكي يكون الممبار جاهز تماما للحشو والطهي بأفضل الطرق.

تنظيف الممبار بسرعة الصاروخ

هناك مكونات مميزة من الممكن عن طريقها إتماما تنظيف الممبار بحيث يكون خالي تماما من أي رائحة سيئة، ومن خلال استعمال تلك المكونات من الممكن أن تقوم ربة البيت بإعداد أفضل أنواع الممبار ويكون خالي من أي ألوان مغايرة للونه العادي، حيث تعتبر الطرق عديدة ولكن أقوى المكونات المنظفة للممبار سواء الضأن أو الممبار للأبقار ما يلي:

طريقة التنظيف باستعمال البيكينج بودر

بكيس من البيكينج بودر من الممكن التخلص نهائيا من أي رائحة سيئة أو ألوان غريبة على الممبار باتباع ما يأتي:

يتم إحضار الممبار وغسله في وعاء يكون مناسب.

بعد ذلك يفرك الممبار باستعمال خلطة من البيكينج بودر مع الخل ويترك ربع ساعة ثم يعاد فركه مرة أخرى بتلك المكونات.

بعد ذلك يتم غسل الممبار جيدا تحت مياه الصنبور.

ينقع الممبار مع الماء والخل والملح والليمون لأطول فترة للتخلص نهائيا من أي روائح كريهة.

طريقة تنظيف الممبار بالملح

من الممكن أن يتم تنظيف الممبار باستعمال الملح من خلال القيام بما يأتي: