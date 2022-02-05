طريقة عمل المعمول السعودي الدايب الهش بخطوات سريعة بالمنزل

المعمول السعودي من الحلويات الشرقية لذيذة الطعم والتي يقبل على تناولها أغلب الشعوب العربية، ويعشقها الأطفال حيث يتناولونها على وجبة الإفطار مع كوب من الشاي أو الحليب، وتمدهم بالطاقة اللازمة أثناء الاستذكار أو أثناء الذهاب إلى المدرسة، وتوجد أنواع كثيرة منه حيث يمكن صناعته من التمر، أو صناعته من المكسرات، كما أن صناعة المعمول في المنزل تضمن لنا نظافته وخلوه من أي ملوثات تضر بصحة أفراد الأسرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل المعمول السعودي بالمنزل بأقل التكاليف وبخطوات سريعة.

مكونات عمل المعمول السعودي بالعجوة

يحتوي هذا النوع من المخبوزات على مكونات بسيطة ومتوفرة داخل كل بيت وهى كما يأتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشه ملح صغيرة.

نصف كوب سكر بودره.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السمنة المذابة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب زبدة.

نصف كيلو من العجوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير المعمول السعودي بالتمر وهى كما يلي:-

نقوم بخلط الدقيق مع الملح والبيكنح بودر، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نقوم بإضافة الهيل المطحون والسكر البودر إلى الخليط السابق، ثم نقلبهم مع بعض. نضيف السمن والزبدة الذائبة إلى الخليط، ثم نقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط ناعم يشبه الرمل. نقوم بإضافة البيضة والفانيليا إلى الخليط حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وناعمة. نقوم بخلط العجين لمدة ٥ دقائق على سطح يكون مستوي حتى تصبح سميكة. نشكل العجين على شكل كور صغيرة الحجم. نقوم بعمل تجويف داخل العجين، ثم نحشوها بالعجوة ونغلقها من جميع الجوانب. نقوم بوضع العجين في قوالب التشكيل المناسبة، ثم نقوم برصها على صينية الخبز المدهونة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ثم نتركها مدة ٢٠ دقيقة حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي. نخرج المعمول السعودي بالتمر من الفرن، ونضعه على طبق التقديم بجوار القهوة أو الشاي أو العصائر.

فوائد المعمول السعودي

هناك فوائد كثيرة يحتوي عليها المعمول وهى كما يأتي:-