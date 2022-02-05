نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بوريك الأفران اللذيذ في المنزل بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد بوريك الأفران ، من ألذ المخبوزات التي تقدم بالعديد من الحشوات المختلفة، ومن أشهر الحشوات التي يقدم بها هي الجبنة البيضاء، ويتميز بقوامه الهش والخفيف، ويستمتع الجميع بتناوله لأنه ذات طعم لذيذ ومختلف، كما أنه يحظى بإقبال الجميع علي تناوله، وهومن الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وهو يتكون من مكونات مفيدة وصحية للجسم، ويعتبر اقتصادي وغير مكلف، ولا يأخذ وقتاً طويلاً عند إعداده في المنزل، لأنه يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، وهو من أصل تركي حيث يتميز المطبخ التركي بأكلاته وأطباقه اللذيذة، فمكوناته متوفرة في كل منزل، يمكنك تقديمه إلي الأطفال علي الغداء أو العشاء، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل بوريك الأفران في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل بوريك الأفران

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا هذا علي مقادير هذه الفطائر الصحية وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب إلا ربع من الماء قابل للزيادة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

مقدار ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من صلصة.

للحشو:-

جبنة بيضاء وزيتون أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لتحضير بوريك الأفران اللذيذ في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار طبق كبير، ونضع به الدقيق والملح وبكينج بودر، ثم نضيف السكر والخميرة ونقلب جيداً حتي تتجانس المكونات. بعد ذلك نضع الزيت والخل والصلصة والماء بالتدريج ونعجن حتي نحصل علي عجينة طرية وناعمة. ثم نتركها جانباً تتخمر، وبعد التخمير تقطع دوائر صغيرة، وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقوم بفرد كل دائرة ونحشيها ونقفلها ونرصها في الصينية ونسيبها تخمر. ثم ندهن الوجه بيضة وعليها معلقتين حليب وعليهم رشة قهوة، ونرش سمسم أو حبة بركة علي الوجه. بعد ذلك نخبزها في فرن ساخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 25 دقيقة حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها من الفرن، وتغطي بفوطة نظيفة، لحد ما نقدمها بألف هنا وشفا.

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