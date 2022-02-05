نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل كيكة الشاي الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الشاي ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي والتي يتم تقديمها على وجبة الإفطار أو وجبة إضافية بجانب كوب من عصير البرتقال أو كوب من الشاي أو كوب من اللبن، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق سهلة وبسيطة وناجحة لعمل الكيكة لأنها دائما تعتقد بعض السيدات أنها صعبة لا تكون هشة وطرية وذات مذاق رائع، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى أخر ويمكن عملها بالفانيليا والكريمة والزبادي والحليب الساخن والبرتقال والليمون والنسكافية وغيرها من أنواع الكيك، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل كيكة الشاي الهشة اللذيذة بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة الشاي

تتكون كيكة الشاي الهشة من بعض المكونات اللذيذة التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

3 بيضات كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

مقدار كوب من الحليب.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الشاي اللذيذة الهشة في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر وتقليب المكونات جيداً. ثم تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والفانيليا وتخفق المكونات جيداً حتي نحصل على قوام كريمي ومتجانس. نضيف بعد ذلك الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معاً. تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نضيف خليط الدقيق السابق الي البيض بالتدريج ونخفق ونضيف الحليب ونخفق حتى الحصول على قوام الكيك. تحضير قالب كيك وندهنها بالسمنة ونرش عليها القليل من الدقيق. نصب خليط الكيك في القالب وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريباً. نخرج القالب من الفرن ونتركها تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي أو اللبن بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-