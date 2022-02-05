بسكويت السمسم بأسهل طريقة وألذ طعم

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عمر شويل - جدة بسكويت السمسم من ألذ وأسهل أنواع المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة والمتوفرة في المطبخ، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات لإعداد البسكويت في المنزل لتقديمه كوجبة إفطار خفيفة لأنه من المخبوزات المحببة لكل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، ويتميز بسكويت السمسم بقيمة غذائية عالية لاحتوائه على السمسم الغني بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة، والتي تساعد على منح الجسم الطاقة والنشاط، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت السمسم بألذ طعم.

مكونات بسكويت السمسم

مكونات البسكويت بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج وهى كما يلي:-

250 جرام زبدة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 صفار بيضة.

كوب من السكر البودرة.

3 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

لدهن البسكويت

بياض بيضة + ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السمسم الأبيض.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكويت السمسم اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات بسيطة كالتالي:-

نقوم أولاً بنخل الدقيق جيداً للتخلص من أي شوائب أو تكتلات. ثم نخفق ربع كيلو من الزبدة بحرارة الغرفة ونصف كوب من الزيت مع كوب من النشا بالمضرب اليدوي جيداً حتى نحصل على خليط فاتح اللون وكريمي. نضيف صفار البيض وكوب من السكر البودرة ونستمر في خفق المكونات حتى تمتزج مع بعضها. ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونعجن المكونات بدون مبالغة في العجن حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نشكل العجينة لكرات صغيرة الحجم ثم نضغط عليها باليد ونضعها في خليط بياض البيض والفانيليا ثم في السمسم. نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

نصائح لنجاح عمل البسكويت

سنقدم لكم بعض النصائح للحصول على بسكويت بطعم مميز، ومن أهمها ما يلي:-