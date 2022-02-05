أسرار طريقة تحضير السمبوسة بالزبادي الشهية بمكونات اقتصادية

يتوفر الكثير من المكونات احياناً في مطبخ العائلة بشكل كبير وعادةً ما تكون تلك المكونات لا تمتلك مدة صلاحية طويلة لذلك يجب تناولها بشكل سريع وعدم امتلاك الوقت الكافي لذلك فإن الأمهات تبدأ بالبحث واللجوء إلى طرق أخرى تستطيع فيها استخدام المكونات مثل مكون الزبادي الذي تعتبر فترة صلاحيته عبارة عن عدة أيام وتبحث الأمهات عن بعض المخبوزات أو المعجنات التي يتم استخدام فيها الزبادي للاستفادة من فوائدها المتعددة، وتأتي بسبوسة الزبادي الشهية في مقدمة الحلويات التي يتم فيها استخدام الزبادي، ويوجد طرق متعددة لتحضير البسبوسة ولكن تعتبر البسبوسة بالزبادي من أشهر الأنواع التي تتوفر والتي تعتبر من الأنواع التقليدية نوعاً ما ونقدم لكم اليوم خطوات تحضير بسبوسة الزبادي عبر هذه السطور.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي

أحياناً ما نصيب بالحيرة ما بين الرغبة في تحضير وجبه بسيطة لا تكلف الأفراد الكثير من المكونات وفي ذلك الوقت تكون شهية بنفس مذاق المطاعم ولكن إقتصادية من حيث الثمن لا تكلف الأمهات الكثير من المكونات وفي ذلك الوقت لا تكلفها المجهود ومن الوجبات التي تمتلك جميع تلك المواصفات هي وجبة السمبوسة التي يتم تقديمها في المطاعم على أنها نوع من أنواع المقبلات قبل تناول الوجبات لأساسية وتصبح شهية وذات مذاق رائع في الواقع يقبل عليها الأطفال والكبار وتعتبر من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها و يتم حشوها بالجبن أو اللحوم ويقوم البعض بشراء رقائق السمبوسة جاهزة ولكن يوجد الكثير من الطرق السهلة التي يمكنك اتباعها لتحضير رقائق السمبوسة في المنزل بسهولة يمكنك إتباع الخطوات عبر هذا المقال.

مقادير التحضير:

كوبان من السميد المخصص للبسبوسة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

كوب من السكر ذو الملمس الخشن.

رشه من ملح الطعام.

عبوتين من الزبادي.

نصف كوب من جوز الهند.

كيس من البيكنج باودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء للعجن للبسبوسة ووضع فيه السميد المخصص ثم إضافة البيكنج باودر والسكر الخشن ولكن ذو اللون الأبيض الناصع وتقليبهم بملعقة خارجية. بعد تقليب المكونات الجافة يتم إضافة الزيت النباتي ولكن يفضل أن يكون بشكل تدريجي. قومي بإضافة المكون الأساسى من الزبادي ويتم العجن بوسيلة مثل المضرب اليدوي أو اليدين ويفضل استخدام المضرب اليدوي حتى يتم انجاز العجن. بعد تجهيز خليط البسبوسة يتم تحضير صينية خاصة بالبسبوسة ذات حائط قصير ودهنها بالزبدة ثم وضع فيها خليط البسبوسة بالزبادي. يتم إدخال صينية البسبوسة إلى فرن ساخن حتى يتم نضج البسبوسة لا تحتاج سوى عشرين دقيقة فقط للنضج. بعد ذلك يمكنك تزيين البسبوسة بالقليل من المكسرات عند خروجها من الفرن ويتم تقديمها بعد أن تبرد.

طريقة تحضير القطر:

لا بد من تجهيز القطر قبل تحضير البسبوسة حتى يصبح بارد وتعتبر طريقة التحضير سهلة وبسيطة عن طريق تحضير وعاء ويوضع فيه كوبان من الماء وكوبان من السكر وملعقة من عصير الليمون ونتركهم حتى الغليان ويصبح القطر ثقيل.