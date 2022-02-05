اعملي حلى الموز بالبسكويت اللذيذ من منزلك بمذاق رائع

تعتبر حلى الموز بالبسكويت من أنواع الحلى السهلة في التحضير واللذيذة ‏حيث لا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في تحضيرها، ‏كما أن مكونات متوفرة في كل بيت، ‏وكما ينال هذا النوع من الحلويات إعجاب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى أن ما يميز هذا الصنف من الحلويات أنه لا يحتاج إلى فرن ويقدم بارداً في أي وقت وفي المناسبات الخاصة والمختلفة أو في الأعياد، ‏وكما يمكن عمل حلى البسكويت بعدة طرق مختلفة متنوعة وأطعمة رائعة مثل الكريمة وكراميل ‏وغيرهم من الأطعمة ‏وسوف نقدم الآن طريقة عمل حلى الموز بالبسكويت اللذيذ في البيت بأسهل وأطيب الطرق ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلى الموز بالبسكويت

الحلي هو نوع من أنواع الحلويات الباردة التي يتم تحضيرها وتقديمها بعد الوجبات الأساسية وقد تم ابتكار تلك الطرق من المطبخ الأوروبي، ولا تختص الحلي بنوع واحد من الفواكة فقط بل يتم تحضيره بأصناف المتنوعة ولكن يبرز حلي الموز من أكثر الأصناف شهية وإقبال بسبب أن الموز من الفواكة الخفيفة التي لا تسبب مشكلة عند الإكثار فى تناولها أو يتم تحضير حلي الموز بالبسكويت بأكثر من طريقة سواء على هيئة قالب كبير يتم تحضيره فيه أو يتم تحضيره في أكواب للتقديم وتعتبر جميع مكوناته سهلة وبسيطة خاصة أنه لا يحتاج إلى طهي أو ما شابه ويتم تحضير حلي الموز البارد على هيئة طبقات متساوية سواء من البسكويت أو من حلقات الموز الدائرية التي يتم تقطيعها فيما بعد وتعطي في النهايه المذاق المرغوب وللتعرف على طريقة تحضير حلي الموز بارد يمكنك متابعة هذه السطور.

المكونات:

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة المذابة .

عدد أثنين ثمرة من الموز مقشرة والمقطعة إلى شرائح .

عدد ثلاث ثمرات من الموز مقشرة ومهروسة .

كوب إ لا تلت من البسكويت المطحون .

إ ربع كوب من الجبن الكريمي .

‏ أثنين ملعقة كبيرة الحجم من حليب جوز الهند .

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من حليب مكثف ومحلى .

أثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة .

كمية من الكريمة المخفوقة للتزيين .

طريقة التحضير :