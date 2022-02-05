بسكويت جوز الهند مقرمش حلويات دايت بدون دهون، يبحث الكثير منا عن مأكولات صحية تشبع الرغبة في تناول الحلويات بكثرة ومن دون وجود دهون أو سكريات تفسد النظام الغذائي المتبع، ولإشباع الرغبة في تناول بسكويت أيضا للكثير من السيدات والفتيات جئنا لكم بوصفة سهلة جدا لعمل بسكويت جوز الهند المقرمش وصفة لو كارب قليلة السعرات بمكونات اقتصادية ولذيذة غير مكلفة، حيث أن تلك الحلويات لا يسهل علينا شراءها من الأسواق وعندما تتوفر في المحلات تكون بأسعار مرتفعة وستجدي بسكويت حلويات بجوز الهند بطعم لذيذ رائع.

بسكويت جوز الهند حلويات للرجيم بدون سعرات

البسكويت من ألذ أنواع الحلويات سهلة الصنع خصوصا لو كان للرجيم وقليل السعرات والذي يعد بالمنزل ويتناول الحلويات عند الرغبة في تناولها وإشباع رغبة تناول البسكويت فتعرفوا معنا على طريقة عمل بسكويت للرجيم ودايت بجوز الهند.

مكونات بسكويت للرجيم بجوز الهند

نحتاج إلى كوب من جوز الهند مبشور. عدد 3 ملاعق كبيرة من جبن كيري كريمي بدون ملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة طرية. ملعقة صغيرة من حبهان مطحون. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. بيضة واحدة بحرارة مطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 ظرف سكر دايت استيفيا.

خطوات تحضير بسكويت جوز الهند للدايت صحية