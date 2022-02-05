حضري المسمن المغربي المورق في المقلاة بأبسط طريقة والطعم أكثر من رائع

المسمن المغربي ، يعتبر نوع من المخبوزات السهلة والبسيطة التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة بالمنزل دون استخدام الفرن، فهو عبارة عن عجينة يتم فردها باستخدام السمن أو يمكن فردها باستخدام السمن والسميد لكي يصبح بقوام طري على شكل طبقات يزين بالسكر البودر ويقدم في وجبة الإفطار أو العشاء بجانب الجبن أو العسل أو أي نوع من المربى نفضله، تعتبر مكوناته من أبسط المكونات المتوفرة بالمنزل وهو عبارة عن خليط من الدقيق الأبيض والسميد يتم عجنهم باستخدام الحليب لتعطي قوام رائع وجميل للعجينة التي يتم تشكيله بطريقة سهلة جداً وغير معقدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل المسمن المغربي بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات المسمن المغربي المورق

يتكون المسمن المغربي من المكونات الآتية وهي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 كوب من دقيق السميد.

كوب حليب سائل كامل الدسم.

رشة ملح.

لدهن طبقات العجين

كوب سمن مذاب.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير المسمن المغربي المورق بالمقلاة بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء كبير ويتم نخل الدقيق والملح وكوبان من السميد به للتخلص من التكتلات والشوائب. ثم بعد ذلك نحضر العجان الكهربائي ونضع خليط الدقيق والسميد ونقوم بتشغيل العجان علي سرعة بطيئة حتي تمتزج المكونات مع بعضها البعض. يضاف الحليب بالتدريج ونبدأ بالعجن علي سرعة متوسطة حوالي مدة 5 دقائق حتي تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة وغير لاصقة نضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت ثم نقوم بتغطية الوعاء بكيس من البلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة حتي يرتاح.

طريقة التشكيل