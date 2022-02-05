بأبسط المكونات يمكنك تحضير ألذ بسكويت.. حلويات بسكويت لذيذ راقي تحلية خفيفة

حلويات البسكويت من أفخم وألذ أنواع الحلويات المقرشة ولذيذة الطعم ويعد البسكويت حلى راقي وسهل التجهيز أيضا، يوجد الكثير والكثير من الوصفات التي يعد منها بسكويت ويعطيك طعم لذيذ وشكل يجذب الانتباه لكل من يراه، وترغب الأمهات في تجهيز البسكويت بدلا من شراءه من المحلات بالأسواق لكي تضمن طريقة صنعه ولتبهر بها أصدقاءها وأسرتها ويكون كتحلية خفيفة بجانب القهوة أو الشاي ما بين الوجبات أو تناوله في الإفطار حيث يعطي الجسم الطاقة اللازمة له، وسنحضر معكم ألذ وأسهل أنواع البسكويت بطريقة بسيطة من مطبخك، بعد معرفتك على مقادير المكونات واتباع خطوات وتعليمات تحضير بسكويت اللذيذ.

حلويات بسكويت لذيذ راقي تحلية خفيفة

بأبسط المكونات يمكنك تحضير ألذ بسكويت راقي خفيف يمكنك أن تقدميه في الحفلات والزيارات كما يفضل عدم تقديم بسكويت سادة ولكن يزين بالقليل من الزينة التي تعطي بسكويت طعم رائع وشكل جميل وسنعده لكم بكل التفاصيل.

مكونات بسكويت بالزبدة

أحضري عدد أصابع من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. ربع كوب من الدقيق المنخول. بيضة بدرجة حرارة المطبخ. كوب سكر ناعم مطحون. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من بشر برتقال. نصف كوب من المربى للتزيين.

تحضير بسكويت زبدة حلى بسكويت ناعم يذوب بالفم