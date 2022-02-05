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عمر شويل - جدة احلى من الجاهز.. أسرار تدميس الفول مثل المطاعم من غير ما يسود لونهحضريه في بيتك بمكون سحري - ثقفني
احلى من الجاهز.. أسرار تدميس الفول مثل المطاعم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الفول المدمس، فالفول هو من الأطعمة التي لا تخلو منها أي وجبة سحور، وفي غير رمضان فالفول أيضًا لا تخلو منه أي سفرة عشاء أو فطور، فالفول من الأطعمة المميزة والشهيرة في جمهورية مصر العربية، حيث أن وجبة الفول والطعمية هي الوجبة الأساسية في الصباح، ويتميز الفول بعدة فوائد صحية متعددة ويمكنك تحضيره في المنزل بطريقة أفضل من الجاهز.
طريقة عمل الفول المدمس في المنزل
مكونات الطريقة:-
- نصف كيلو فول.
- زيت زيتون.
- ثوم.
- ملح.
- طماطم.
- عصير ليمون.
- كمون.
خطوات التحضير:-
- اغسلي الفول أولًا حتى يصبح نقيًا قبل التحضير.
- ضعي الفول المغسول في وعاء عميق به كمية وفيرة من الماء واتركيه منقوعًا بها لمدة ليلة كاملة.
- في الصباح الباكر قومي برفع الفول من الوعاء وضعيه بداخل حلة الضغط ثم أضيفي إليه الطماطم المقطعة قطع صغيرة.
- ضعي حلة الضغط بالفول والطماطم على النار ثم ارفعيه من النار وبواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة الكهربائية قومي بطحن الفول جيدًا.
- بعد ذلك أضيفي عصير الليمون والملح والثوم والكمون إلى الفول بالطماطم المطحون وقلبي المكونات جيدًا.
- وبذلك يكون الفول جاهزًا وتم تحضيره تمامًا ويمكنك تقديمه بإضافة كمية من زيت الزيتون عليه ويمكنك رش البقدونس المفروم إليه.
العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الفول
- البروتين.
- الأملاح المعدنية.
- الألياف الطبيعية.
- معدن الفسفور والحديد.
أهم فوائد الفول المدمس الصحية
- يعمل الفول على تقوية الجهاز المناعي وبذلك يقلل من خطر الإصابة بالأمراض ويجعل الجسم أقوى في مقاومتها.
- يخفض مستوى ونسبة السكر في الدم ويضبط ضغط الدم حيث يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.
- يعزز من انتشار خلايا الدم الحمراء ويحمي من الأورام السرطانية الخبيثة.
- ينشط الجسم ويمنحه طاقة وحيوية ونشاط.
- وجبة الفول مفيدة جدًا بالنسبة للأشخاص المصابة بأمراض القلب والذين يعانون من السمنة المفرطة.
- يعمل الفول على تنظيم وضبط معدل ومستويات الكوليسترول الضار في الدم.
- مفيد لأمراض الكلى المختلفة ويحمي من التهاباتها.
- يعطي الفول شعور للجسم قوي بالشبع ويقلل من كمية الأطعمة المتناولة.
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