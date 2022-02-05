تعرفي على أهم اسرار طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة في البيت

لقمة القاضي أوالبقلاوة كما هو شائع عند المصريين تعد نوعاً شائعاً من الحلويات في منطقة الشرق الأوسط وتتميز بمذاقها الرائع وذوبانها في الفم، ويعتقد العديد من الأشخاص أنها حلوى عربية المنشأ إلا أنها جاءت إلى العرب عن طريق اليونان موطنها الأصلي، وترغب العديد من السيدات في التعرف على الطريقة الأمثل لإعدادها في البيت وهذا ما سنتحدث عنه من خلال مقال اليوم والذي سنسلط فيه الضوء على طريقة عمل لقمة القاضي من خلال خطوات سهلة وبسيطة وفي أسرع وقت وذلك ضمن خدمة الوصفات التي نحرص على تقديمها بشكل يومي للمتابعين ونقدم خلالها تشكيلة متنوعة من أشهر الأكلات والوصفات حول العالم.

طريقة عمل لقمة القاضي

فيما يلي نقدم لكم طريقة عمل لقمة القاضي في البيت باستخدام مكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت.

المكونات

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

سكر ناعم للتزيين.

كمية من الزيت النباتي.

كمية من المياه.

طريقة التحضير

اخلطي كلا من الدقيق والسكر والخميرة والزيت والملح في قدر واسع وعميق وقلبي جيداً.

ثم أضيفي الماء بالتدريج واعجني جيداً إلى أن تحصلي على عجينة طرية وشبه متماسكة.

اتركي العجينة بعض الوقت في مكان مظلم ودافئ حتى تتخمر.

احضري إناء القلي وضعي فيه كمية من الزيت ثم ارفعيه على النار وانتظري حتى يسخن.

شكلي العجينة على شكل كرات صغيرة ثم أسقطيها في الزيت واتركيها حتى تكتسي باللون الذهبي.

وبعد ذلك اخرجيها من الزيت وضعيها في القطر واتركيها حتى تتشرب القطر جيداً ثم أخرجيها وضعيها على المناديل الورقية حتى يمتص الزيت الزائد ثم رشي عليها السكر الناعم.

مكونات لقمة القاضي بالزبادي

كم يمكن إضافة الزبادي إلى لقمة القاضي والحصول على أفضل مذاق وألذ طعم وذلك من خلال الخطوات التالية.

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

زيت نباتي للقلي.

سكر ناعم للتزيين.

كمية من الماء الدافئ.

خطوات إعداد لقمة القاضي بالزبادي