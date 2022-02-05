عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. أقوي مشروب لطرد البلغم والتخلص من الكحة وتنظيف الصدر بدون أدوية

عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. أقوي مشروب لطرد البلغم والتخلص من الكحة يعتبر مشروب قصب الشكر لطرد الكحة والبلغم من أفضل الخيارات الطبية الحالية، وتعتبر الكحة ونزلات البرد من الأعراض المنتشرة في هذه الفترة وهي فترة فصل الشتاء وأيضًا فترة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويعمل قصب السكر على حل كل مشاكل احتقان الحلق والصداع والكثير من أعراض الأنفلونزا الشديدة، ولكنه غير شائع وقد لا يعرفه الكثير من الناس وواجبنا هو تقديم كافة التفاصيل لكم وطريقة تحضير المشروب في المنزل.

طريقة استخدام قصب السكر لطرد الكحة والبلغم

قومي بإحضار بعض من عصير القصب من السوق وهو متوفر في جميع الأسواق.

بعد ذلك قومي بمضغ قطعة من قصب السكر لمدة حوالي عشر دقائق حتى تنعمي بفوائده المختلفة.

يمكنك مضغ أكثر من قطعة يوميًا حتى يتم معالجة احتقان حلقك بسهولة وفي وقت قصير.

أفضل المشروبات الساخنة لعلاج الكحة

من أفضل المشروبات الطبيعية الساخنة التي تساعد في طرد البلغم وعلاج الكحة كل مما يلي:-