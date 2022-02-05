مش هتفكرى تشتريه تأني ..طريقة عمل الاندومى العادي والكوري فى البيت خطوة بخطوة زي الجاهز ونفس الطعم الرائع

عمل الاندومى العادي والكوري، الاندومي أصبح الآن من الوجبات الجاهزة والسريعة التي يعشقها الكبير والصغير وخاصةً الأطفال ويقبلون على شرائها من الخارج، وهذه الوجبة تغني عن وجبة العشاء بالنسبة للأطفال، لذلك يمكن إعدادها في المنزل، وطريقة عمل الإندومي العادي والكوري سهلة وسريعة ولا تكلف الكثير من الوقت ولا المال، بجانب ذلك تكوني قد قدمتي لأبنائك أكلة يفضلونها بالإضافة إلى طعمها لذيذ وصحية وأمنية

عمل الاندومى العادي والكوري

الاندومى محبوب لدى الكبار والصغار ويفضلون شراء ولذا نحن قدمنا لكم كيفية تحضيره فى البيت.

مكونات عمل الاندومي

200 غرام من المكرونة الاسباجتي.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الكرفس.

واحد ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

1 ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من الكاري. نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة شطه حسب الحاجة إليها.

مكعب واحد من مرقة الدجاج بالخضار.

ملعقتان من الزيت.

ربع ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الزعتر.

طريقة تحضير عمل الاندومي

إحضار حلة متوسطة الحجم، ونضع بها كمية بسيطة من الماء حتى يغلي على النار.

إضافة الزيت على الماء المغلي.

وضع المكرونة على الماء المغلي ونتركها على النار حتى تنضج.

إضافة الملح و الزعتر والكرفس و بودرة الثوم وبودرة البصل والبابريكا والشطة والكاري على المكرونة.

وضع مكعب مرقة الدجاج بالخضار أو حسب الطعم الذي ترغبيه ونقلب المكرونه.

وعندما تنضج يتم إنزالها من على النار و نتركها قليلا حتى تبرد ويتم تقديمها.

طريقة عمل الاندومي على الطريقة الكوري

كثير من الناس يحبون الاندومى الكور لطعمة المميز والحار ونحن فى مقانا قدمنا لكم كيفية تحضيره

مكونات عمل الاندومي على الطريقة الكوري

علبتان من النودلز.

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

عدد 3 ملعقة من الزيت النباتي.

ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من ألشطه.

3 كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل.

فلفل أخضر.

طريقة تحضير عمل الاندومي على الطريقة الكوري