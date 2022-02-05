اعمليها فى البيت انضف من بتاعت الشارع...طريقة عمل ألكبده بالرده طعم وريحة تحفة مش هتبطلى تعمليها

طريقة عمل ألكبده بالرده، تعد ألكبده بالردة من اشهي الوصفات التي تصلح للدايت حلوه جدا مقليه أو مشويه بتتبيله بسيطة ومكوناتها موجوده في كل بيت تقلب البيت من رائحتها الشهية وهي غنية جدا بالبروتينات المفيدة للجسم وتساهم في تكوين الذاكرة وتحسين أداء الدماغ ، فهي تعزز تدفق الدم إلى المخ بالمعدل الطبيعي، وتقلل من الكوليسترول في الدم وتحمي من الإصابة بالأمراض القلبية وتصلب الشرايين ، وتحافظ على صحة العظام والأسنان بفضل نسبتها العالية من الفسفور وإذا ألكبده مفيدة جدا للكبار والصغار.

طريقة عمل ألكبده بالرده

كيلو كبده شرائح.

ملعقتين صغيرتين ثوم بودرة .

و ملعقتان صغيرتان بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ملح.

وملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خل .

عصير ليمونه .

كوب رده ناعمة.

كوب دقيق ابيض.

نصف كوب نشا.

طريقة تحضير ألكبده بالرده

داخل بوله نقوم بإضافة ألكبده والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والخل والليمون وقلبيها جيدا وقومي يتركهم نصف ساعة.

بعد عملية التتبيل نقوم بخلط الردة والدقيق والنشا وقلبيها مع بعض وقومي بوضع قطعة وتعطيها جيدا بالكافر و رصها بجانب بعضها على طبق.

نقوم بعمل كل الكمية،على زيت سخن غزير وقومي بتسخينه جيدا، على نار متوسطة نقوم بإضافة شرائح ألكبده حتى يصبح لونها ذهبي جميل وقومي بتقديمها.

مكونات ألكبده بالرده

نص كيلو كبده شرائح.

نص كيلو رده ناعمه.

كمون.

كزبرة جافة.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير ألكبده بالرده

نحضر طبق كبير ونضع به الردة عليها الكمون والكزبرة الجافة والملح ونخلطهم جيداً.

ثم نغلف ألكبده بهم ونضعها على طبق أو صينية.

في زيت غزير على نار متوسطة نرص شرائح ألكبده ولا نقلبها ولا نحركها حتى تطفو على سطح الزيت

وفي هذه اللحظة نقوم بقلبها على الوجه الأخر حتى تمام التسوية.

ثم نخرجها على طبق به مناديل ورق حتى تتصفي من الزيت

ملحوظة: