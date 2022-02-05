أقوي بديل للبوتكس.. البذور السحرية لازالة التجاعيد والترهلات و شد البشرة والجسم في 3 ايام

أقوي بديل للبوتكس.. البذور السحرية لازالة التجاعيد والترهلات و شد البشرة تخلصي من خطوط وجهك الرفيعة وأثار الشيب بواسطة خلطة بذور الكتان لإزالة التجاعيد، فالتجاعيد من المشاكل التي لابد أن نعاني منها بمرور الزمن فهي شيء طبيعي، ولكنها مزعجة بالنسبة لبعض السيدات والتي تظهر بشكل أكثر من اللازم قد يتسبب في إزعاجها لأنه يؤثر بشكل كبير في مظهر الوجه، ومن الشائع للتخلص من التجاعيد هو اللجوء إلى البوتوكس الصناعي والذي يضر الوجه والبشرة وتصبح شكلها غير طبيعي، أما بذور الكتان فكان واحدًا من أبرز فوائدها هو شد الوجه والتجاعيد.

طريقة استخدام بذور الكتان لإزالة التجاعيد

مكونات الطريقة:-

ثلاث ملاعق صغيرة من الماء.

بذور كتان في ملعقة كبيرة.

خطوات التحضير:-

قومي بطحن بذور الكتان جيدًا ثم ضعيها في وعاء صغير مناسب وعميق قليلًا.

أضيفي الماء إلى بذور الكتان المسحوقة وقلبيهم حتى يصبحوا وكأنهم مكون واحد فقط.

ضعي الخليط على وجهك ودلكيه على البشرة بحركات دائرية ثم اتركيه يجف على البشرة لمدة حوالي نصف ساعة.

أزيلي الخليط من على بشرتك بواسطة الماء الدافئ المبللة به فوطة ناعمة ونظيفة.

أهم فوائد بذور الكتان للبشرة