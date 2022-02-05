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عمر شويل - جدة أقوي بديل للبوتكس.. البذور السحرية لازالة التجاعيد والترهلات و شد البشرة والجسم في 3 ايام - ثقفني
أقوي بديل للبوتكس.. البذور السحرية لازالة التجاعيد والترهلات و شد البشرة تخلصي من خطوط وجهك الرفيعة وأثار الشيب بواسطة خلطة بذور الكتان لإزالة التجاعيد، فالتجاعيد من المشاكل التي لابد أن نعاني منها بمرور الزمن فهي شيء طبيعي، ولكنها مزعجة بالنسبة لبعض السيدات والتي تظهر بشكل أكثر من اللازم قد يتسبب في إزعاجها لأنه يؤثر بشكل كبير في مظهر الوجه، ومن الشائع للتخلص من التجاعيد هو اللجوء إلى البوتوكس الصناعي والذي يضر الوجه والبشرة وتصبح شكلها غير طبيعي، أما بذور الكتان فكان واحدًا من أبرز فوائدها هو شد الوجه والتجاعيد.
طريقة استخدام بذور الكتان لإزالة التجاعيد
مكونات الطريقة:-
- ثلاث ملاعق صغيرة من الماء.
- بذور كتان في ملعقة كبيرة.
خطوات التحضير:-
- قومي بطحن بذور الكتان جيدًا ثم ضعيها في وعاء صغير مناسب وعميق قليلًا.
- أضيفي الماء إلى بذور الكتان المسحوقة وقلبيهم حتى يصبحوا وكأنهم مكون واحد فقط.
- ضعي الخليط على وجهك ودلكيه على البشرة بحركات دائرية ثم اتركيه يجف على البشرة لمدة حوالي نصف ساعة.
- أزيلي الخليط من على بشرتك بواسطة الماء الدافئ المبللة به فوطة ناعمة ونظيفة.
أهم فوائد بذور الكتان للبشرة
- تحتوي بذور الكتان على كميات كبيرة من المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وليس البشرة فقط.
- تعمل بذور الكتان على التخلص من الطفح الجلدي الذي يصيب البشرة وتهيجها واحمرارها حيث أنه غني بأحماض الأوميجا ثري.
- يعالج الكتان مشاكل البشرة المختلفة ومنها حبوب الشباب المزعجة التي تظهر على الوجه وتؤثر في شكله وفي طريقة وضع المكياج عليه.
- مرطب جيد للبشرة ويمنع من جفافها وخاصة في فصل الشتاء بسبب قلة شرب الماء.
- يحمي الكتان من أشعة الشمس الضارة التي قد تحرق البشرة كما أنها تحمي البشرة من الإصابة بسرطان الجلد.
- كما أن فوائده للوجه أيضًا تتمثل في الحد من إصابة البشرة بالحساسية والالتهابات الشديدة.
- تعالج بذور الكتان بثور الأنف والبقع الداكنة على البشرة والتي سببتها الالتهابات.
- وأيضًا تعالج التهابات البشرة حيث أنها غنية بمضادات أكسدة قوية.
- تحمي البشرة من خطوط الوجه الرفيعة وآثار الشيب والتجاعيد
- تقضي على الجلد الزائد وقشور الوجه السطحية التي يسببها التقشف على الوجه.
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