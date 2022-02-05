مش هتشتري الجاهز.. الخيار المخلل المقرمش المشطشط في خطوتين بطريقة المحلات

مش هتشتري الجاهز.. الخيار المخلل المقرمش المشطشط لا تكتمل لذة الأطعمة إلا بوجود المقبلات التي تجعلها كاملة من حيث الشكل والطعم، وكانت طريقة عمل الخيار المخلل أحد الطرق التي عليها بحث شديد، فالخيار المخلل نقوم بشرائه باستمرار من المحلات حتى نتناوله كمقبلات بجانب الأطباق المختلفة، ولأن بعض السيدات فشلت في تحضيره حيث أنها قد تقوم بتحضيره ويصبح رخو وغير مقرمش، فسنقدم لكل سيدة طريقة تحضيره في المنزل مقرمش للتناول بجانب كل أنواع الأطعمة وخاصة المشاوي والأسماك.

طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل

مكونات الطريقة:-

2 كيلو من الخيار الرفيع الطويل.

كمية مناسبة من الثوم.

ملح بمقدار مناسب لكل كوب ماء.

محلول تخليل.

خل أبيض.

سكر ناعم.

ثوم مدقوق.

كزبرة مطحونة.

فلفل أحمر مطحون.

خطوات التحضير:-

أول خطوة يجب غسل الخيار جيدًا حتى تتخلصي من أي أتربة وشوائب عليه من السوق.

بعد ذلك عبئي الخيار كاملًا داخل برطمان بلاستيكي أو زجاجي كبير وعميق.

أضيفي الثوم إلى الخيار بداخل البرطمان وأضيفي عدة أكواب من الماء حتى تملأي البرطمان ولكن اتركي مسافة صغيرة تكفي لوضع الخل الأبيض.

مع كل كوب ماء ضعي ملعقة صغيرة من الملح ثم أضيفي التوابل الأخرى والسكر الأبيض.

قلبي الخليط بملعقة معدنية طويلة ثم ابدئي في إضافة محلول التخليل إلى البرطمان ثم أغلقيه جيدًا.

ضعي البرطمان في غرفة أرض غرفة مظلمة ودرجة حرارتها دافئة ومناسبة ولا يجب أبدًا فتح البرطمان إلا قبل أن يصبح الخيار مخلل وقد يستغق ذلك عدة أيام.

احفظي البرطمان بعد ذلك داخل الثلاجة حتى وقت حاجتك لاستخدامه ويجب عند التقاط الخيار من البرطمان أن تلتقطيه بالملعقة حتى لا يسبب المحلول حساسية ليديك.