تحضير الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة في المنزل بكل سهولة

الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة ، من الوصفات السهلة واللذيذة، كما أن طريقة تحضيرها بالمنزل بسيطة للغاية ويتم إعدادها بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة، كما يمكن تناولها مع العديد من الأطعمة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة.

مكونات الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في كل بيت ومكوناتها كالتالي:

٢ لتر من الحليب كامل الدسم.

ملعقتين من الزبدة.

خمس ملاعق من عصير الليمون.

أربع مثلثات من الجبنة.

١٠٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة

نصف ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الجبنة الرومي الكريمي المطبوخة وطريقة تحضيرها كالتالي: