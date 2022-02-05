فطائر سهلة وسريعة للعشاء بمكونات بسيطة وبعجينة قطنية وبمذاق روعة

فطائر سهلة وسريعة للعشاء ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي الذي لا مثيل له، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، وتقدم على وجبة العشاء، كما أنها من الفطائر الغنية بالقيمة الغذائية، والمفيدة للجسم أيضاً، والتي تصلح لفصل الشتاء، حيث تشعر بالدفء، وتمد الجسم بالطاقة، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاَ، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر سهلة وسريعة للعشاء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر سهلة وسريعة للعشاء

تتكون فطائر سهلة وسريعة للعشاء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

3 أكواب من الماء (600 مل).

8 أكواب من الدقيق (960 جم).

2 ملعقة صغيرة من الملح.

كوب شاي من الزيت النباتي (90 مل).

80 جم زبدة مذابة.

مقادير الحشوة

2 حبة بصل مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات بطاطس مبشور.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقادير الوجه

2 صفار بيض.

بذور الخشخاش أو سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على معجنات البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نضيف إلى العجينة 45 مل من الزيت النباتي ونلمها، ثم نقسمها إلى 8 كرات متساوية في الحجم أو حسب الرغبة.

ثم ندهن وجه كرات العجين بالزيت النباتي ونغطيهم بكيس بلاستيك، ثم نتركهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البصل المفروم ناعم والبطاطس المبشور والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضع كل كرة على سطح مدهون بالزيت، ثم نفردها باليد بسمك رقيق جدا.

ثم ندهنها بالزبدة المذابة ونوزع عليها كمية من الحشوة، ثم نلف الفطيرة رول، ثم نلفها على شكل حلزوني، ونرصها في صينية ونضع فيها ورقة زبدة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضغط على الفطائر باليد قليلا.

ثم ندهن وجه الفطائر بصفار البيض.

بعد ذلك نوزع على الوجه بذور الخشخاش.