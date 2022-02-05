اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة بطعم رائع هشة وخفيفة واقتصادية هاايلة لازم تجربيها

اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة ، طريقة عمل فطائر المقلاة يعتبر الأمر سهل كل ماعليك هو تجربتها بنفسك ولذا كن مستعد لتعلم كيفية تحضيرها في مطبخك فهي إحدى الوصفات التي يجب عليك تجربتها وتأكد من نجاحها لأن مكوناتها اقتصادية ومتوفرة في كل منزل كما أنها لا تستغرق وقت أو جهد كبير، يمكن تقديمها كوجبة على الفطار فهي وصفة مثالية لأيام الأسبوع بل إنها أيضًا وصفة ممتازة للأطفال ولذا خوض التجربة دون أي قلق.

اروع فطائر للفطار والعشا.. فطائر المقلاة السريعة

كثيرا ما يبحث البعض عن أنواع عمل فطائر شهية وأيضا جديدة وليست من الأنواع التي اعتاد عليها الفرد منذ ولادته، لذا في الأيام السابقة قد ظهر أنواع للفطائر قد طرحها اكبر الشيفات الموجودين في العالم العربي ومنها فطائر المقلاة ومن هنا سنقدم إليكم طريقة صنعها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبمكونات اقتصادية ومتوفرة بداخل كل مطبخ عربي، وهي كالتالي:

بيضتان.

ثلاثة أكواب دقيق.

كوب حليب فاتر و كوب ماء فاتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية والسكر.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أخضر وأحمر ناعم.

بقدونس مفروم ناعماً.

بصلة مفرومة ناعماً.

نصف كوب زيت زيتون.

الحشو:

جبن مع حبة البركة.

ملعقة كبيرة معجون فلفل.

ثلث كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة حبة البركة ونعناع مجفف.

طريقة تحضير فطائر المقلاة