بالشوكة فقط لف ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ هتعملي أكثر من 5 كيلو في ثواني

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لف ورق العنب والكرنب بالشوكة من الطرق السهلة والسريعة، والتي من الممكن أن يتم تحضير الورق ولفه من خلالها وبمنتهى السرعة والسهولة، وتعد تلك الطريقة من أبرز الطرق التي تساعد في اللف للورق وبدون أن يستهلك الأمر نفس الوقت في اللف بالطريقة العادية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن يتم اتباع خطواتها للحشو واللف بسرعة لأي كمية من الورق متاحة، حيث تعد طريقة بالشوكة أسرع طرق لف المحاشي الورقية.
لف ورق العنب والكرنب بالشوكة
الطريقة الأفضل التي من الممكن أن للانتهاء من خطوة اللف لأي نوع من أنواع الخضار الورقي وهذا ما يتم في منتهى السرعة وهي الطريقة التي يكون اللف فيها لكل كمية الورق بالاستعانة بأداة أثبتت أنها أكثر ما يساعد في لف سريع للورق والتي من الممكن أن يتم الإنجاز السريع لخطوة اللف للكرنب وورق العنب باستعمال الشوكة، وإليكم فيما يأتي بعض الخطوات البسيطة، والتي من الممكن أن تتبع للانتهاء من خطوة اللف في أسرع وقت ممكن.
خطوات اللف لورق العنب والكرنب بالشوكة
من الممكن أن تقوم ربة المنزل باتباع ما يلي من تلك الخطوات القادمة لسهولة اللف من خلال استعمال أشهر أدوات المائدة للف الكرنب ولف ورق العنب وهي الشوكة:
- الخطوة الأولى هي أن يتم إحضار بولة مناسبة وفيها نضع كمية مناسبة من الأرز مع معجون الصلصة المركزة والتوابل، وتتم إضافة الملح حسب الرغبة والشبت والبقدونس، والكزبرة الخضراء.
- تجهيز كمية الورق المطلوبة للحشو وسلقها من خلال أي طريقة ومن الممكن الاعتماد على طريقة الميكرو ويف ومن دون ماء أو السلق بالطريقة العادية مع الماء والكمون.
- تصفية الورق تماما وبدأ تقطيعه باستعمال سكين، أو باستخدام مقص.
- بعد أن يتم تجهيز الورق وتقطيعه لأحجام مناسبة يتم بدء التوزيع لحشوة الخلطة من الأرز مع الخضار والتوابل.
- بعد ذلك من السهل أن نستخدم الشوكة للانتهاء من خطوة اللف للورق من نوعيه.
- تجهيز الملفوف ووضعه في الوعاء الملائم للتسوية السريعة وعلى نار تكون متوسطة.
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