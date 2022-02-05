طريقة عمل الهريس السعودي في المنزل

طريقة عمل الهريس السعودي، تعتبر هذه الوجبة من الأكلات المشهورة داخل المملكة السعودية وتتميز مذاق شهي ولذيذ وتكون من الأطباق الرئيسية في المملكة السعودية وتكون عبارة عن لحوم مضاف لها الزيت أو الزبدة ويتم خلطها بطريقة محددها حتى يتم تجهيزها بطريقة شهية ولذيذة وبالتالي يمكن معرفة المكونات والخطوات المطلوبة لعمل الهريس السعودي من خلال السطور القادمة تم تجهيزها بطريقة شهيو ولذيذة ولكي تتمكني من تقديمها لعائلتك بطريقة جديدة.

طريقة عمل الهريس السعودي

المكونات، ثلاث فصوص من الثوم وثلاث أكواب من الشوفان وملعقة من الملح ونصف ملعقة من القرفة المطحونة وربع ملعقة من الفلفل الأسود وثلاث فصوص من الثوم وملعقتين من البصل المفروم و قليل من السمنة ودجاجة.

طريقة تجهيز الهريس السعودي

طريقة تجهيز الهريس السعودي أولا نبدأ بتجهيز ماء مغلي على النار ونقوم بوضع الدجاج ثم نضيف دقيق الشوفان والثوم ونضع عليه الهيل وورق الغار والقرفة وتترك المكونات مع بعضها على نار متوسطة لمدة 60 دقيقة حتى ينضج الدجاج بشكل جيد ولكن يجب خلط جميع المكونات وتقلب جيدا مع بعضها.

في الخطوة التالية نقوم بتقليب الدجاج لمدة 30 دقيقة حتى تختلط المكونات مع بعضها ويصبح الخليط مهروس ناعم بعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات، وبعد أن تهدأ من النار نقوم بوضع الهريس السعودي في طبق التقديم وإضافة عليه القليل من الزبدة الساخنة ويتم وضعه فى أطباق التقديم حيث يمكن تناول هذه الوجبة على العشاء أو الغذاء وهي من الأكلات الشهية والتي تتميز مذاق مميز ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود عند تجهيزه في المنزل وبالتالي لن تحتاجى إلى شرائه من الخارج وبعد ذلك يتم تناوله وبالهناء والشفاء.