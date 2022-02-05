نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. اقوى مشروب لطرد البلغم والكحة ونزلات البرد خلال ساعتين بدون ادوية والنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. اقوى مشروب لطرد البلغم والكحة ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون كثيراً من السعال والبلغم خاصة وأنناء في فصل الشتاء وتزداد هنا الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا والكحة والسعال الناتج عنها تراكم البلغم بالرئتين لذا يحتاج كل شخص إلى علاج مناسب ليساعد على طرد البلغم ولا يوجد أفضل من الأعشاب والعلاجات الطبيعية المفيدة جداً للصحة بوجه عام، فجميعها مكونات طبيعية مغنية بالعناصر والخصائص الهامة التي يحتاج إليها الجسم والصحة دائماً لتعويض ما يفقده مع مرور الوقت.

عندما تمتلئ رئتيك بالبلغم.. اقوى مشروب لطرد البلغم والكحة

هناك الكثير من الأعشاب الطبيعية الناتج عنها أفضل أنواع المشروبات الغنية بالعناصر المهمة التي تعمل على طرد البلغم ومنها ما يلي:

مشروب الزنجبيل:

يعد الزنجبيل من أشهر المشروبات الطبيعية التي تستخدم من قديم الزمان لعلاج الكثير من الأمراض منها السعال ونزلات البرد ويتمكن من طرد البلغم، فه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة جداً ويضاف لع عصير الليمون والثوم المفروم وبهذا الشكل يمكن الحصول على نتائج سريعة وجيدة.

اليانسون:

من منا لا يعرف فوائد اليانسون الذي لا تعد ولا تحصى، فهو من أنسب العلاجات الطبيعية للسعال ونزلات البرد وطرد وإذابة البلغم، كما أن له العديد من الأثار الممتازة في المحافظة على الجسم من الجراثيم والفيروسات وللحصول على نتائج أفضل يفضل إضافة عصير الليمون لكوب اليانسون وتناوله كل يوم قبل النوم.

أوراق الجوافة:

أوراق الجوافة من الأعشاب الطبيعية المفيدة للقضاء على السعال والبلغم المصاحب له، كما أنه آمن جداً على الصحة ومن الممكن أن يتم استخدامه خلال فترة الحمل والرضاعة دون أن يترك أي آثار جانبية، ويتم تحضير مشروب أوراق الجوافة عن طريق أخذ حفنة من أوراق الجوافة وغليها في الماء وشربها كل يوم على الريق.

الكركم:

يتمتع الكركم بكثير من الفوائد والعناصر الطبيعية المهمة جداً لجسم الإنسان، كما أنه يعمل على تطهير الجسم من جميع العوامل الخارجية التي تصيب الجهاز التنفسي بالعدوى، بالإضافة إلى أن عشبة الكركم تعمل على تقوية الجهاز المناعي، ومن الممكن أن يتم تناول الكركم مع الحليب الساخن أو الماء وإضافة العسل لتحليته، ثم يستخدم كأحد أنواع الغرغرةبالتحديد إذا أضيف له القليل من الملح.

الجزر:

يعتبر من الخضروات المفيدة جداً التي تستخدم في علاج السعال وطرد البلغم لأنه من المصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين سي ومضاد للأكسدة في الوقت ذاته.