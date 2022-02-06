طريقة عمل كريم أساس في المنزل بدون مواد كيماوية

الفاونديشن او كريم الاساس من أهم مستحضرات التجميل التى تستخدمها جميع السيدات قبل وضع المكياج ليشكل طبقة عازلة بين المكياج والبشرة للحفاظ عليها ومعظم كريمات الاساس المطروحة حاليا بالاسواق تتكون من مواد كيميائية ضارة بالبشرة لذلك سوف نقدم لكم كريم اساس طبيعي بمكونات بسيطة.

محمد يوسف

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