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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم أساس في المنزل بدون مواد كيماوية - ثقفني
الفاونديشن او كريم الاساس من أهم مستحضرات التجميل التى تستخدمها جميع السيدات قبل وضع المكياج ليشكل طبقة عازلة بين المكياج والبشرة للحفاظ عليها ومعظم كريمات الاساس المطروحة حاليا بالاسواق تتكون من مواد كيميائية ضارة بالبشرة لذلك سوف نقدم لكم كريم اساس طبيعي بمكونات بسيطة.
النشا وزيت الياسمين لصنع فاونديشن طبيعى
المكونات التي تدخل في تصنيع الفاونديشن:
- النشا اتنين ملعقة كبيرة.
زيت الياسمين اتنين ملعقة كبيرة.
الدقيق الابيض اتنين ملعقة كبيرة.
للتقليب ملعقة صغيرة.
وعاء أو علبة محكمة الغلق يفضل زجاج أو بلاستيك.
طريقة التحضير
طريقة تحضير كريم الاساس:
- يوضع النشا فى العلبة المتوفرة.
يضاف الدقيق الابيض الى النشا مع التقليب ثم يوضع معهم زيت الياسمين البيور الخام.
تقلب جميع المكونات جيدا حتى تختفي التكتلات بالخليط غلق العلبة جيدا.
تفتح العلبة عند الاستخدام وقتما تشائين ثم يغلق جيدا مرة أخرى.
النشا و جل الصبار لعمل كريم اساس طبيعى
- المقادير:
جيل الصبار ملعقة كبيرة.
النشا ملعقة كبيرة.
الدقيق الابيض ملعقة كبيرة.
زيت اللافندر ملعقة كبيرة.
فيتامين A ملعقة صغيرة.
للتقليب ملعقة.
علبة محكمة الغلق.
كيفية الإعداد
- توضع كمية جيل الصبار داخل العلبة محكمة الغلق .
يضاف إلى جيل الصبار كمية النشا مع التقليب .
ثم يوضع معهم الدقيق الأبيض داخل العلبة ويقلب جيدا بالملعقة الصغيرة.
كما أنه لا بد من التخلص من أى تكتلات بالتقليب المستمر إن وجد.
كما أنه لا بد أن تقم يوضع زيت اللافندر وفيتامين A معهم ويمتزج جيدا.
وفيما بعد تغلق العلبة جيدا لحين الاستخدام ويفضل وضعها فى مكان رطب ولا توضع في الشمس.
كما أنه يستخدم كلا النوعين كأى نوع كريم اساس يتم شرائه من الخارج ولكن هذا النوع لا يؤذى البشرة اطلاقا.
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