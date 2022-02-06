نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب2 كوب دقيق أعملي البقسماط بالسمسم على أصوله بمقادير سهلة ومقرمشة ألذ من المخابز في المقال التالي
البقسماط من المخبوزات المشهورة جدًا وذلك يرجع لحب الناس له بشكل كبير، وشرائه بشكل دائم، وذلك لكثرة تناوله أثناء الإفطار مع كوب اللبن بالشاي الذي يعشقه الجميع، كما يمكن تناوله كنوع من السناكس الخفيف بين الوجبات، ولذلك القيام بعمله في المنزل سوف يكون افضل من شرائه جاهز، وهو ماقد جئنا بطريقة تحضيره في هذا المقال يمكنكم متابعتنا لمعرفة خطوات تحضير البقسماط بالتفصيل.
يعد البقسماط من المخبوزات المقرمشة اللذيذ، والتي يمكننا تناولها مع كوب من الشاي بالحليب كوجبة إفطار سريعة، وغالباً ما نقوم بشرائها من المخابز، ولكن هل فكرت يوماً أن تقوم بصنعها بيدك لأولادك في المنزل، فإذا كنت تريد عمله بطريقة مضمونة عليك بمتابعة هذا المقال لتجد أفضل طريقة لعمله وجعل مقرمشاً.
هناك العديد من المخبوزات المقرمشة التي يحبها الكثير ويفضلونها كنوع من الاكلات الخفيفة، ومن أهم هذه الأنواع هو البقسماط المحمص اللذيذ، ويتم تناوله في الغالب في الصباح فهو من أشهر وجبات الإفطار اللذيذة مع الجبن أو الشاي باللبن، واليوم قد جئناكم بطريقة عمل البقسماط فى المنزل بكل سهولة، و بتكاليف بسيطة تابعونا من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البقسماط فى المنزل بخطوات بسيطة
اذا كنتم من عشاق البقسماط بالسمسم اللذيذ، فلا تترددو في تحضيره في المنزل لتوفير الكثير من المال، وحتى يتم تواجده في المنزل في أي وقت، وخطوات عمل البقسماط بالسمسم كالتالي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض أو أكثر حسب الكمية المطلوبة.
- ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الماء الدافئ للعجن.
- ربع كوب من السمسم الأحمر.
طريقة التحضير
- احضري وعاء مناسب للعجن.
- قومي بنخل الدقيق بداخله.
- أضيفي إلى الدقيق رشة الملح.
- ثم قومي بوضع السكر، والخميرة الفورية أيضًا.
- قلبي المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعض.
- أضيفي الزيت الى المكونات.
- افركي الدقيق مع الزيت جيدًا حتى يتشبه الدقيق بالزيت بشكل أفضل.
- يمكنكم الان صب المياه الدافئة بشكل تدريجي حتى يتم العجن.
- اعجني المكونات جيدًا، واستمري في العجن لمدة خمس دقائق.
- غطي العجينة بعد أن تصبح عجينة متماسكة ولينة.
- واتركيها في مكان دافيء، وذلك حتى تختمر ويزداد حجمها ويتضاعف.
- اتركيه لمدة ساعة كاملة.
- ثم قومي بأخذ العجينة، وتقطيعها إلى قطع صغيرة.
- قومي بلف القطعه مثل الرول ولكن لابد أن يكون رفيع أو مناسب الحجم المعتاد.
- احضري صينية مناسبة الحجم.
- رصي عليها البقسماط بعد تشكيله، واتركيها لمدة نصف حتى يرتاح العجين يختمر مرة أخرى.
- احضري السمسم، وقومي بإضافة إليه بعض قطرات المياه.
- أضيفي السمسم على وجه البقسماط.
- ادخلي البقسماط الفرن على درجة حرارة ١٨٠ في الرف الاوسط.
- اتركيه حتى يتغير لونه لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة ليصبح ذهبي مميز.
- اخرجي البقسماط من الفرن وقومي بتغطيتها لمدة ساعة حتى يصبح مقرمش ولذيذ ويمكنكم تناوله بعد ذلك بألف هنا وشفا.
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