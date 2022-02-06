طريقة عمل المكرونة الاسباجتي بالخلطة والصلصة الرهيبة بطعم ومذاق شهي ولذيذ

طريقة عمل المكرونة الاسباجتي، تعتبر المكرونة الاسباجتي من أشهي وألذ أنواع المكرونة وتحضر المكرونة الاسباجتي بسهوله وتتميز المكرونة الاسباجتي بطعمها الرائع والشهي ومحببه لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال لذلك تقوم الأم بتحضير المكرونة الاسباجتي بطرق مختلفة في كل مرة تصنعها وكذلك بمكونات غير مكلفة لذلك يجب اتباع هذه الخطوات الأتية.

طريقة تحضير المكرونة الاسباجتي

المكونات:

مقدار كيس من المكرونة الاسباجتي.

بصلة واحدة.

مقدار ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

مقدار معلقة من الكمون.

مقدار ملعقة من زيت الزيتون.

مقدار من الملح حسب الرغبة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

كمية من البقدونس حسب الرغبة.

طريقة تحضير المكرونة الاسباجتي:

نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة ثم نضع البصل في إناء على النار مع كمية قليلة من زيت الزيتون ويتم تشويح البصل حتي يأخذ اللون الذهبي.

ثم ننزل بمعجون الطماطم والبهارات وتخلط المكونات جيداً مع إضافة الماء حتى تملأ نصف الإناء مع إضافة القليل من الملح وتخلط جميع المكونات ثم ننزل بمقدار المكرونة إلى الماء مع التقليب جيدا كل خمس دقائق.

ثم نترك المكرونة الاسباجتي على نار متوسطة الحرارة حتي تنضج ثم نضع المكرونة في طبق التقديم ونرش على وجه المكرونة القليل من البقدونس وبالهنا والشفا.

تحضير صلصة المكرونة

حتي تحصلي على طعم لذيذ ورائع لصلصة المكرونة يجب تصفية الطماطم من القشر جيداً لتحصلي على طبق مكرونة شهي.

المكرونة الاسباجتي العادية

المكونات: