تعرف على طريقة عمل كيك الشاي الاقتصادية في المنزل بدون مجهود وفي ربع ساعة

تحتاج ليالي الشتاء الجميلة إلى شيء يتم تناوله بجانب المشروبات الساخنة، مثل كيك الشاي الذي يعتبر شيء مميز للغاية يتم تناوله كشيء من ألتسالي المميزة للضيوف أو لأي شخص آخر، كما أن تنفيذه شيء لا يحتاج لوقت أيضًا، ولكن يمكن تنفيذ هذا النوع بسهولة في المنزل عند معرفة كافة المكونات وكذلك الخطوات البسيطة لعمله، تابعونا للتعرف على كل شيء.

طريقة عمل كيك الشاي

كيك الشاي نوع من ألكيك المميز الذي يمكن تنفيذه في المنزل وتناوله مع المشروبات الساخنة، كما تأتي مكونات الكيك بهذا الشكل:

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

كوب ونصف من سكر البودرة.

ذرة من الملح.

أربعة من البيضات.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب من الحليب.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ثلاثة ملاعق من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الزبادي.

خطوات تنفيذ كيك الشاي

ويمكن البدء في تنفيذ كيك الشاي بسهولة عند اتباع هذه الخطوات ببساطة، وتأتي هكذا: