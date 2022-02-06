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عمر شويل - جدة تعرف على طريقة عمل كيك الشاي الاقتصادية في المنزل بدون مجهود وفي ربع ساعة - ثقفني
تحتاج ليالي الشتاء الجميلة إلى شيء يتم تناوله بجانب المشروبات الساخنة، مثل كيك الشاي الذي يعتبر شيء مميز للغاية يتم تناوله كشيء من ألتسالي المميزة للضيوف أو لأي شخص آخر، كما أن تنفيذه شيء لا يحتاج لوقت أيضًا، ولكن يمكن تنفيذ هذا النوع بسهولة في المنزل عند معرفة كافة المكونات وكذلك الخطوات البسيطة لعمله، تابعونا للتعرف على كل شيء.
طريقة عمل كيك الشاي
كيك الشاي نوع من ألكيك المميز الذي يمكن تنفيذه في المنزل وتناوله مع المشروبات الساخنة، كما تأتي مكونات الكيك بهذا الشكل:
- ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من سكر البودرة.
- ذرة من الملح.
- أربعة من البيضات.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- كوب من الحليب.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- ثلاثة ملاعق من مسحوق الكاكاو.
- نصف كوب من الزبادي.
خطوات تنفيذ كيك الشاي
ويمكن البدء في تنفيذ كيك الشاي بسهولة عند اتباع هذه الخطوات ببساطة، وتأتي هكذا:
- حيث أنه في البداية علينا وضع كافة المكونات السائلة مع بعضها البعض في وعاء ثم خلطهم في الخلاط الكهربائي.
- كما أنه علينا أيضًا وضع كل من الدقيق مع بيكربونات الصوديوم وكذلك الملح.
- وهذا الخليط المكون من الدقيق يتم وضعه على الخليط الأول السائل ومن ثم إعادة خلطهم معًا.
- لا يد أن يتم تقسيم هذا الخليط ومن ثم وضع الكاكاو في الجزء الأول وخلطه.
- نأتي بقالب لوضع الزيت به مع الدقيق ويمكن قلبه حتى لا يتكتل به.
- كما أنه تحتاج أن تصب هذا العجين في القالب ومن ثم وضع المتواجد به الشيكولاتة بشكل عشوائي.
- ومن ثم وضع الوعاء في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.
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