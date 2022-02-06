ماسك الصبار لتطويل وتكثيف ومنع سقوط الشعر روعة وعن تجربة من مطبخك

يجب علينا الاهتمام بالشعر والعناية بالشعر، وأيضاً لأنه يعتبر أساس الجمال، فلابد من التغذية المفيدة للشعر لأن من أهم أسباب التي تؤدي إلى سقوط الشعر هي نقص التغذية، فيجب علينا تناول الأطعمة المفيدة للشعر مثل: المكسرات، والسبانخ، والعسل، وغيرها من المأكولات، بالإضافة إلى أستخدام الزيوت على الشعر لكي نعمل على تغذية الشعر مثل: زيت جوز الهند، والزيتون، والروز ماري، وغيرها من الزيوت، وسوف نقدم لكم وصفات لتطويل الشعر من جميع أنحاء العالم، وتعد وصفات طبيعية فعالة وقوية، وليس لها أي تأثير ولا ضرر على الشعر نهائياً.

جل الصبار لتطويل الشعر

الصبار مفيد جدا للإهمام بالشعر، لأنه غني بالكثير من الفيتامينات التي تعمل على تغذية الشعر وحمايته من التقصف، والسقوط ويعمل على نمو الشعر، وإطالته ويخلصنا من القشرة، وبالتالي حماية الشعر من المشاكل التي تسببها القشرة، ويحمي جذور الشعر من التقصف والجفاف والهيشان، وكل ما نحتاج: ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من الزبادي، جيل الصبار، أوراق نبات الحناء المنقوعة، وكل ما نفعله إتباع هذه الخطوات: نقوم تقليب هذه المكونات مع بعضها وخلطها خلطا جيداً، ثم نقوم بوضع هذا الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، ونتركه لمدة ساعة أو أكثر، ثم بعد ذلك نقوم بغسل بإستخدام الشامبو والماء.

تطويل الشعر باﻷلوفيرا

اﻷلوفيرا تحتوي على عناصر قلوية تساعد على رفع مستوى درجة الحموضة للشعر ولفروة الشعر، وبالتالي حمايته وإطالته وزيادة كثافته، وكل ما نحتاج لعمل هذه الوصفة هذه المكونات: ملعقة من زيت الزيتون، ملعقة من جيل اﻷلوفيرا، فيتامين E، قبعة الاستحمام، وكل ما نفعله: نقوم بخلط جيل اﻷلوفيرا مع زيت الزيتون مع فيتامين E خلطا جيدا،ً ونقوم بوضع هذا الخليط فى إناء ونضعه على النار لتدفئته ثم نقوم بتقليبهم مرة أخرى، ونقوم بوضع هذا الخليط على الشعر كله من الجذور وحتى الأطراف وعلى فروة الرأس وتدليك فروة الرأس جيداً، ونقوم بتغطية الشعر بإستخدام قبعة الاستجمام ونتركه لمدة ساعتين، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بإستخدام الماء العادي والشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.