طريقة عمل الارز الابيض على أصوله مستوي وابيض وبطعم جنان

طريقة عمل الرز الأبيض ، يعتبر الأرز من الأطباق الأساسية في العديد من الوصفات فيقدم طبق الأرز بجانب اللحوم وكذلك يقدم بجانب البانيه والمحاشي وغير ذلك من الأكلات، ومن أهم ما يميز الارز الابيض العادي انه يدخل في الكثير من الوصفات فيعد بالخلطة وكذلك يحضر بالخضار ويمكن إضافة اللحم المفروم إليه وقطع الدجاج أيضاً ونضع على الأرز الأبيض أنواع مختلفة من المكسرات، يمكن إضافة الكثير من الإضافات التي تعطي الأرز نكهات مختلفة ولذيذة وعبر هذا المقال القادم سوف نذكر طريقة تحضير الأرز الأبيض العادي داخل المنزل.

طريقة عمل الأرز الأبيض العادي

المكونات:

مقدار كوبان ونصف من الماء أو المرق حسب الرغبة.

عدد ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار كوبان من الأرز المصري.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمن.

طريقة التحضير الأرز الأبيض العادي:

نقوم بغسل الأرز جيداً حتي نجد لون الماء نظيف ثم يتن نقع الأرز في الماء لمدة نصف ساعة تقريباً.

ثم ينشل الأرز ويصفى جيداً حتي نتخلص من الماء من الأرز، ثم نحضر إناء ونضع به مقدار السمن ثم يرفع على نار متوسطة حتى يتم ذوبان السمن.

ثم نضيف كمية الأرز مع مراعاة التقليب لمدة خمس دقائق حتي تختلط حبات الأرز مع السمن ثم بعد ذلك ننزل بمقدار المرق أو الماء المغلي ونضع فوق الأرز مقدار الملح حسب الرغبة.

ثم نقوم بالتقليب جيداً ويترك على النار حتي يصل لدرجة الغليان ثم نقوم بتهدئة النار حتي ينضج الأرز.

ثم نضع الأرز الأبيض داخل أطباق التقديم بجانب طبق ملوخية أو أي نوع من السلطات حسب الزوق و بالهنا.

طريقة تحضير أرز ابيض وبني

المكونات:

عدد خمسة أكواب من الأرز المصري.

عدد أربعة أكواب من المرق الساخن.

مقدار ملعقة كبيرة من السمن.

ورقة أو ورقتين من ورق الغار.

عدد أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

طريقة التحضير: