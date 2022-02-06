نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة جير الأسنان بالخل في المنزل بدون طبيب طريقة طبيعية لإزالة جير الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عملية تنظيف الأسنان من الأمور الذي يجب القيام بها كل يوم لكي تصبح الأسنان نظيفة تماماً وخالية من البقع الصفراء والجير، وهذا ما يدفع العديد من الأشخاص أن يقوموا بشراء منتجات عديدة تحت اسم تنظيف الأسنان ولكن معظمها يحتوي على مواد ضارة جداً ببنية الأسنان، ويكون من الأفضل إذا أفدمت كل فتاة على استخدام مواد طبيعية 100% مجربة ومضمونة.

إزالة جير الأسنان

يتراكم الجير على الأسنان وهذا من الأشياء الذي تكون سبب في ضعفها وتعرضها للتلف، ويمكن لاستخدام بعض من المكونات الطبيعية التخلص من هذه المشكلات بشكل نهائي ومنها ما يلي:

طريقة الخل والملح لإزالة الجير: تعتبر واحدة من أفضل الطرق الذي يمكن الاعتماد عليها فهي آمنة جداً عليها ولا يمكن أن تترك أي نوع من الآثار الجانبية الضارة وتستخدم بشكل سهل وبسيطة كالتالي:

المكونات:

1 ملعقة خل أبيض.

4/1 كوب ماء.

1 ملعقة ملح.

طريقة الاستخدام:

في ربع كوب من الماء يضاف الملح والخل وقلبيهم جيداً حتى الذوبان.

ثم يتم استخدام المزيج عن طريق المضمضة مرتين بالأسبوع.

ثم يتم إضافة ملعقة مله مع ملعقة كربونات الصوديوم وتنظيف الأسنان بها.

فقومي بوضع القليل منه على فرشاة الأسنان وابدئي في فركها برفق.

وتتم هذه الخطوة بعد المضمضة بالخليط السابق.

الفراولة لتنظيف الأسنان

الفراولة من أحد أنواع الفاكهة التي تحتوي على عناصر غذائية فعالة ويمكن أن تستخدم في تنظيف الأسنان فهي تمتلك القدرة على جعلها نظيفة تماماً ويتم بهذه الطريقة: