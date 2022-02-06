طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل في 10 دقائق مثل الجاهزة

عجينة البيتزا مثل الجاهزة تعتبر هذه الأكلة من أفضل الأكلات السريعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق الشهي وبالرغم من حصولهم عليها من محلات الأكلات السريعة بأسعار غالية إلا أنهم يقبلون عليها بكثرة، لذلك تسعى الأمهات لمعرفة عملها في المنزل، وتضمن سلامة أسرتها وضمان المحتويات التي تحضر بها البيتزا، لذلك نأتي لكم بهذا المقال لنتعرف سويا على أفضل وأسهل طريقة لعمل البيتزا.

طريقة عمل عجينة البيتزا مثل الجاهزة

من خلال بعض المكونات التالية يمكنك عمل عجينة البيتزا بكل سهولة ويسروبمكونات متوفرة في كل منزل، والمكونات تتمثل في الآتي:

كيلو من الدقيق أبيض منخول.

كوب من الماء الفاتر.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة صغيرة من المايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على البيتزا اللذيذة التي يحبها الكثير من الكبار والصغار، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية عالية، وتتمثل هذه الخطوات في كلا من: