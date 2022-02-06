أحصلي على شعر ناعم زي النجمات حل الشعر الهايش أخيراً لاقيت الحل لهيشان الشعر بأبسط طرق

هيشان الشعر من المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات، وأهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على هيشان الشعر تقوم بعمل ترطيب لهذا الهيشان ومنعه أن يظهر، وهناك العديد من الحالات التي تسبب ظهور هيشان الشعر أولها بعد غسل الشعر، وثانيا استخدامنا زيوت تحتوي على مواد صناعية، فهي لا تعمل على ترطيبه ولكن تعمل على جفافه أكثر وأكثر، ويمكن يسبب هذا الهيشان تساقط الشعر وتقصفه، ولذا فإن العديد من الفتيات يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على التخلص من هذه المشكلات وإعادة النضارة واللمعان والقوة لشعرهم.

أسباب هيشان الشعر

هيشان الشعر يمكن أن يأتي بسبب الكثير من العوامل، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى هيشان الشعر، قلة غسل الشعر بالرغم من تعرضه للأتربة والتقلبات الجوية، ويمكن أن يتعرض الشعر للهيشان بسبب استخدام الشامبو والمواد الكيماوية في مرات متتالية، وأيضا استخدام مجفف الشعر فهو في بعض الأحيان يتسبب في تقصف الشعر وخشونته،وقد يكون سبب هيشان أو خشونة الشعر سبب وراثي وليس لتدخل العوامل السابقة فيه، فهي طبيعة خلقه الله تعال عليها.

العناية بالشعر الهايش

سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات التي تعتبر من أهم الوصفات التي تخلص الشعر من الجفاف والهيشان والخشونة، وتجعل الشعر لامع ورطب وناعم، حيث أن هذه الوصفات تعتمد اعتمادا كليا على عناصر طبيعية بالإضافة إلى الزيوت الخام الطبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت اللوز وزيت الزيتون، ويمكنه استخدام بعض المكونات الأخرى مثل الحليب والعسل والزبادي، فهي كلها عناصر طبيعية من البيئة تعطى للشعر الرطوبة واللمعان، وأهم ما يميز هذه الوصفات أنها آمنة تماما وتستخدم للكبار والصغار.

علاج الشعر الهايش

يمكن معالجة هذه المشكلة من استخدام حمامات الكريم أو حمامات الزيوت التي تساعد على ترطيب الشعر فعند استخدام حمامات الزيت يمكننا وضع مجموعة من الزيوت ونقوم بتدفئتها، ونضيف عليها بيضة، وملعقة من العسل الأبيض، نقوم بخلط هذا الخليط جيدا ونضعه على جميع أجزاء الشعر من فروة الرأس والجذور حتى نصل إلى أطراف الشعر، ونضع هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة، ومن الأفضل أن نضع كيس على الشعر حتى يعمل على تعرق الشعر وامتصاص جميع الزيوت والفوائد الموجودة داخل الخلطة، وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا، ونضع القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون عليه عند تصفيفه.