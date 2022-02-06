نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة النابلسية على أصولها بطعم لذيذ احلي من محلات الحلويات في المقال التالي
طريقة عمل الكنافة النابلسية، يشتهر شهر رمضان الكريم بالحلويات الشرقية ومن أشهي هذه الحلويات الكنافة بأنواعها وخاصة الكنافة النابلسية وذادت شهرة الكنافة النابلسية في السنوات القليلة الماضية ويرجع هذا النوع من الكنافة إلي الشعب السوري منذ قدوم الأشقاء السوريين إلي مصر في الفترة السابقة، لذلك يبحث الكثير من ربات البيوت على طريقة ناجحة لعمل الكنافة النابلسية في البيت لذلك سوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال القادم على طريقة تحضير الكنافة النابلسية بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة وهي كالآتي.
طريقة تحضير الكنافة النابلسية
حصلت الكنافة النابلسية على إعجاب العديد من الأشخاص لذلك يحرص البعض على تناولها يوميا في شهر رمضان المبارك، وتتميز الكنافة النابلسية على نوع معين من الجبن وهذا المكون يجعلها مختلفة عن باقي أنواع الكنافة المختلفة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها باحترافية:
المكونات:
- مقدار نصف كيلو من الكنافة.
- مقدار مئتان وخمسون جراماً من الجبن العكاوي المحلى.
- شربات ثقيل الشوربات خفيف.
- كمية من الفستق الحلبي الناعم وذلك للتزيين.
- مقدار من الزيت أو سمن. صبغة الكنافة.
طريقة التحضير الكنافة النابلسية:
- نقوم بوضع نصف كوب من السمن في إناء صغير ثم نرفعه على نار متوسطة حتى يتم ذوبان السمن تماماً ومن ثم يترك السمن جانباً.
- وبعد ذلك نضع الجبن العكاوي المحلى داخل مصفاة حتى نتخلص من الماء تماماً ثم نقوم بوضع مقدار كوب واحد من السمن داخل صينية متوسطة ويفضل أن تكون ذات حواف قصيرة.
- ونضع قليلاً من صبغة الكنافة عليها حسب اللون المفضل مع مراعاة تقليب الصبغة مع السمن ثم نقوم بتوزيع الكنافة قاع الصينية ثم نضع الكنافة في وعاء واسع ثم ننزل فوقها بكمية السمن المذابة مع التقليب جيداً حتي تختلط الكنافة بالسمن جيداً.
- ثم توزيع الكنافة الصينية حتى يغطي قاع الصينية تماماً بالكنافة وبعد ذلك نضغط على الكنافة برفق حتى تتماسك ويصبح سطحها متساوي ثم نقوم بوضع الجبن على طبقة الكنافة مع مراعاة توزيعها بالتساوي.
- ثم يرفع صينية الكنافة على نار متوسطة الحرارة مع أهمية تحريك صينية الكنافة على النار بحركة دائرية لمدة عدة دقائق حتى يتم ذوبان الجبن تماماً.
- وتصبح الكنافة لونها ذهبي ثم تقلب صينية الكنافة في طبق التقديم ونوزع عليها كنية الشربات أو القطر حسب الزوق ثم تزين الكنافة بالف
- ستق الحلبي وتقدم الكنافة ساخنه وصحتين وعافيه.
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