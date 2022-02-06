نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكره جديده لتنظيف الكرشة ف 3 دقائق بدون حك بس حاجه مش هتخطر علي بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت أكلة الكرشة في مصر ويوجد فئة كبيرة يحبونها ويحبون أكلها، وتريد كل ربة منزل معرفة طريقة بسيطة وسهلة لتنظيف الكرشة، فكما نعرف أن تنظيفها صعب ويحتاج كثير من المجهود، كما أنه يجب تنظيفها بطريقة جيدة لإزالة أي روائح كريهة فيها، وفي أخر فترة تم انتشار حيل لتنظيفها بطريقة مريحة وغير متعبة فبإضافة عناصر بسيطة يتم تنظيفها بسهولة مثل البيكنج بودر وطرق أخرى.

طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين

المكونات كل ما نحتاجه هو:

اثنين لتر ماء مغلي.

٢ قرص اسبرين.

ماء فاتر.

طريقة التنظيف:

في وعاء عميق ضعي فيه ماء فاتر ثم ضعي الكرشة فيه لمدة نصف ساعة.

في وعاء آخر ضعي كمية الماء الساخن كلها وقرصين الأسبرين وقلبيهم ليذوب الأسبرين.

انتشلي الكرشة من الماء البارد وضعيها في الماء الساخن لخمس دقائق.

انتشلي كل قطعة كرشة ونظفيها بالسكينة أو ملعقة وظلي كرري نفس الطريقة حتى تكون بيضاء تماماً.

بعد أن نظفتيها قومي بوضعها في وعاء تحت ماء الصنبور ثم ضعي كوب من الخل وعصير ليمون واتركيها لنصف ساعة للتخلص من أي رائحة وتصبح جاهزة للطبخ.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

المكونات:

ماء مغلي.

نصف كوب ملح ليمون.

طريقة التنظيف:

قومي بغسل الكرشة أولا بالماء.

ضعي الكرشة في طبق عميق ورشي فوقها نصف كوب ملح الليمون ثم اسكبي الماء المغلي حتى يغطي الكرشة كلها.

ضعي الكرشة في هذا المحلول حتى يصبح بارد أو لمدة ساعة.

قومي بغسل الكرشة للمرة الثانية وستري الاتساخات السوداء تنزل منها ثم أزيلي باقي الطبقة السوداء بالسكينة وستزال بكل سهولة ويجب أن تصبح الكرشة بيضاء للتأكد من نظافتها.

ثم بعد ذلك ضعيها في إناء به ملح ودقيق حتى نتخلص من أي روائح غير محببة.

في النهاية قومي بنقعها في ماء وملح وخل وليمون وضعيها ساعة قبل أن تطهيها.

إنه غذاء قليل الدهون والسعرات الحرارية ، لذا فهو مثالي لمن يتبعون نظام غذائي في عيد الأضحى يحتوي الجيف على نسبة معينة من البروتين ولكن أقل من تلك الموجودة في اللحوم غذاء غني بالألياف يحسن حركة الأمعاء ، ويقلل من فرصة الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي ، ويساعد على خلق الشعور بالامتلاء ويقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها بجانبه.

أضرار الكرشة

قد تحتوي على بعض فضلات الحيوانات ، لذا احرص على غسلها قبل الطهي لتجنب إصابة الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة عند تناولها يجب طهيه بسرعة وعدم تخزينه في الثلاجة حيث أن الكائنات الحية الدقيقة التي تتراكم على سطحه الخارجي يمكن أن تتسبب في تلف طعمه ولونه ورائحته مما قد يؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض.

العديد من الناس لا يقبلون علي تناول الكرشة بسبب راحئتها الكريهة قبل التنظيف ولكن لا يعلمون انه بعد تنظيفها بالطريقة التي قدمنها وتذهب هذه الرائحة فانها لها فوائد عديدة وكذلك مزاق وطعم رائع والبعض الاخر يفضل شراءها بعد التنظيف حتي لا يقوم بتنظيفها داخل المنزل كل ما عليك هو اتباع الخطوات السابقة في حالة انك تريد تنظيفها داخل المنزل وفي خمس دقائق فقط وبدون حك او مجهود.