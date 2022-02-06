نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكلة الشتاء المفضلة أعملي البصارة بالثوم على الطريقة المصرية الأصيلة بطعم لذيذ لشتاء أكثر دفئاً في المقال التالي
البصارة من أكثر الاكلات الاقتصادية الشعبية التي تتميز بالطعم الجميل اللذيذ، والتي يتم تناولها بكثرة في فصل الشتاء، ويرجع ذلك لأنها تساعد على الشعور بالدفء، كما أنها تتكون من العديد من المكونات المفيدة للجسم وتحتوي على فيتامينات هامة، ومن خلال بعض الخطوات يمكنكم تحضيرها بكل سهولة، ومن خلالنا الان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها.
طريقة عمل البصارة المصري
البصارة أكلة من شعبية يحبها العديد من الناس، ويتم تناولها عادتًا كوجبة غداء مع بعض الاكلات الأخرى، وخاصتًا في فترة الشتاء فهي تساعد على تدفئة الجسم بشكل كبير ولها طعم مميز وجميل، كم أو أنها تحتوي على مجموعة مكونات مختلفة لها العديد من العناصر والقيمة الغذائية، وسوف نتناول طريقة عمل البصارة بشكل كامل من خلال هذا المقال.
البصارة من أكثر الأكلات المغذية والموفرة جدًا، ويمكن تجهيزها في دقائق معدودة وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل البصارة
- كوب من الفول المدشوش.
- بصلة واحدة كبيرة يتم تقطيعها الى عدة قطع.
- أربع فصوص من الثوم.
- ربع كوب من البقدونس.
- ربع كوب من الكزبرة الخضراء.
- ملعقتين من الشبت.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- قرن واحد من الفلفل الأخضر.
- رشة ملح.
- رشة فلفل اسود.
مكونات تحضير التقلية
- بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.
- خمس فصوص من الثوم المقطع.
- ملعقتين من الزيت.
طريقة التحضير
- انقعي الفول المدشوش في مياه لمدة ثلاث ساعات.
- بعد الانتهاء صفي الفول من المياه تمامًا، ثم احضري إناء مناسب، وأضيفي به الفول مع إضافة المياه حتى يغطيه.
- ارفعي هذا الإناء على النار واتركيه حتى يسخن، ثم أضيفي البصل والثوم.
- اتركي الخليط حتى يتم الغليان ثم اضيفي الكزبرة والبقدونس، والشبت إلى المكونات.
- اتركي المكونات لمدة دقيقتين تغلي مرة أخرى ثم ارفعي الخليط من النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.
- احضري الخلاط الكهربائي، ثم قومي بإضافة الخليط بداخله.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح خليط ناعم بدون اي تكتلات.
- أحضري إناء آخر أضيفي بداخله الخليط، وارفعي الإناء على نار هادئة.
- اتركي البصارة حتى تغلي.
- أضيفي إليها الملح، والكمون وجميع البهارات التي تم تحضيرها قلبي المكونات جيدًا.
- ارفعي البصارة من النار.
- اتركيها حتى تبرد، ثم قومي بوضعها في أطباق التقديم.
- قومي بعمل التقلية الخاصة بها وهي إحضار مقلاة واضيفي بها ملعقتين من الزيت.
- أتركي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي به البصل المقطع شرائح، والثوم المفروم.
- قلبي المكونات حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- يمكنك إضافة التقلية الآن إلى أطباق البصارة.
- ويتم تناولها مع المقبلات المختلفة، وبعض المأكولات الشعبية الأخرى.
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