10 حيل بسيطة للتخلص من دهون الجسم

كلنا عارفين ان عادة الاكل قبل النوم هي من العادات السيئة اللي بندفع تمنها وزن زيادة ونوم مضطرب ، وكلنا بندور على طريقة عشان نمنع ده ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم 10 طرق للتخلص من دهون الجسم ، وحيل بسيطة هتخليكي تنسي طريق التلاجة بعد العشا.

طرق للتخلص من دهون الجسم:

1- كلي بيض على الفطار:

سلاح قوي هتقضي على الشهية بالليل وهي اكل وجبة فطار دسمة ، وخصوصا اللي بيكون فيها بيض ، البيض بيساعد على انقاص الوزن بشكل اسرع ، لانه بيحسسك بالشبع اكتر مرتين من الحبوب او الخبز ، كمان بيقلل الشعور بالجوع ومن استهلاك السعرات الحرارية في الغدا وعلى مدار ال 24 ساعة اللي بعدها.

2- ماتشتريش وجبات خفيفة مغرية:

لو مش عايزة تختبري قوة ارادتك ، الافضل ماتشتريش وجباتك الخفيفة المفضلة على الاطلاق ، لانه ممكن تفقدي السيطرة على نفسك اول ما يجي الليل ، لو بالفعل موجودين في تلاجتك ، وهيغروكي انك تاكلي منهم.

3- اتجنبي السعرات الحرارية الفارغة:

اتجنبي الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة زي المقليات, الوجبات السريعة, الصودا, الكيك, الصوصات الدهنية ، كل الحاجات دي طول ما هي موجودة قدامك او في تلاجتك هتغريكي انك تاكلي وجبة خفيفة منهم.

4- خفضي كمية الملح للنص:

الملح والبهارات بيزودوا الشعور بالجوع ، عشان تبرزي طعم الاكل ممكن تتبليه بالبصل, الثوم, الاعشاب بدل الملح.

5- ضيفي بروكلي:

اضافة البروكلي للسلطة بالليل هيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول.

6- مارسي تمارين رياضية:

ثبت ان التمارين عالية الكثافة مش بس بتحرق السعرات الحرارية ، ولكن كمان بتقلل الشهية ، بالاضافة كمان ، انه بيساعد على تخفيف ضغوط اليوم اللي بتخلينا نروح نجري على التلاجة ندور على وجبات خفيفة ناكلها.

7- نامي في درجة حرارة منخفضة:

تقدري “تجمدي” نوبة الجوع الليلي عن طريق خفض درجة حرارة الغرفة ، بالاضافة انه الجسم عند درجة حرارة 17 – 18 درجة مئوية بيحرق 7% سعرات حرارية اكتر من الحرارة والاكتئاب.

8- اشربي ماية:

غالبا احنا بنخلط بين العطش والجوع ، عشان كده بننصحك بدل الزبادي ممكن تشربي ماية هتحسي ان شهيتك اختفت ، مش هيسبب لك اي اضرر انه يبقى جنب سريرك كوباية ماية عشان ماتدخليش المطبخ ومافيش حاجة تغريكي للاكل.

9- نضفي اسنانك:

لما بنضف اسنانا بالليل ، المخ بيوصله رسالة بيقوله “مافيش اكل تاني النهاردة” بالاضافة ان طعم النعناع والمنثول بيخلي احتمال اكل وجبة خفيفة اقل جاذبية.

10- نامي قبل الساعة 11:

حاولي تنامي قبل الساعة 11 بالليل ، اولا عشان تمنعي نفسك من الاكل تاني قبل النوم ، تاني حاجة ان كل ساعة اضافية من النوم بتقلل من استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم بحوالي 6%.

في النهاية بنقولك ماتحسيش باحباط لو مقدرتيش تنفذي العشر نصايح دي مع بعض من اول يوم ، لكن حاولي تحطيهم قدامك انك هتنفذيهم بالتدريج لحد ما تعمليهم كلهم عشان توصلي لنتيجة ايجابية.

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