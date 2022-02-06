10 حيل بسيطة للتخلص من دهون الجسم

كلنا عارفين ان عادة الاكل قبل النوم هي من العادات السيئة اللي بندفع تمنها وزن زيادة ونوم مضطرب ، وكلنا بندور على طريقة عشان نمنع ده ، والنهاردة في بنات حوا هنشارك معاكم 10 طرق للتخلص من دهون الجسم ، وحيل بسيطة هتخليكي تنسي طريق التلاجة بعد العشا.
طرق للتخلص من دهون الجسم:
1- كلي بيض على الفطار:
سلاح قوي هتقضي على الشهية بالليل وهي اكل وجبة فطار دسمة ، وخصوصا اللي بيكون فيها بيض ، البيض بيساعد على انقاص الوزن بشكل اسرع ، لانه بيحسسك بالشبع اكتر مرتين من الحبوب او الخبز ، كمان بيقلل الشعور بالجوع ومن استهلاك السعرات الحرارية في الغدا وعلى مدار ال 24 ساعة اللي بعدها.
2- ماتشتريش وجبات خفيفة مغرية:
لو مش عايزة تختبري قوة ارادتك ، الافضل ماتشتريش وجباتك الخفيفة المفضلة على الاطلاق ، لانه ممكن تفقدي السيطرة على نفسك اول ما يجي الليل ، لو بالفعل موجودين في تلاجتك ، وهيغروكي انك تاكلي منهم.
3- اتجنبي السعرات الحرارية الفارغة:
اتجنبي الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة زي المقليات, الوجبات السريعة, الصودا, الكيك, الصوصات الدهنية ، كل الحاجات دي طول ما هي موجودة قدامك او في تلاجتك هتغريكي انك تاكلي وجبة خفيفة منهم.
4- خفضي كمية الملح للنص:
الملح والبهارات بيزودوا الشعور بالجوع ، عشان تبرزي طعم الاكل ممكن تتبليه بالبصل, الثوم, الاعشاب بدل الملح.
5- ضيفي بروكلي:
اضافة البروكلي للسلطة بالليل هيخليكي تحسي بالشبع لفترة اطول.
6- مارسي تمارين رياضية:
ثبت ان التمارين عالية الكثافة مش بس بتحرق السعرات الحرارية ، ولكن كمان بتقلل الشهية ، بالاضافة كمان ، انه بيساعد على تخفيف ضغوط اليوم اللي بتخلينا نروح نجري على التلاجة ندور على وجبات خفيفة ناكلها.
7- نامي في درجة حرارة منخفضة:
تقدري “تجمدي” نوبة الجوع الليلي عن طريق خفض درجة حرارة الغرفة ، بالاضافة انه الجسم عند درجة حرارة 17 – 18 درجة مئوية بيحرق 7% سعرات حرارية اكتر من الحرارة والاكتئاب.
8- اشربي ماية:
غالبا احنا بنخلط بين العطش والجوع ، عشان كده بننصحك بدل الزبادي ممكن تشربي ماية هتحسي ان شهيتك اختفت ، مش هيسبب لك اي اضرر انه يبقى جنب سريرك كوباية ماية عشان ماتدخليش المطبخ ومافيش حاجة تغريكي للاكل.
9- نضفي اسنانك:
لما بنضف اسنانا بالليل ، المخ بيوصله رسالة بيقوله “مافيش اكل تاني النهاردة” بالاضافة ان طعم النعناع والمنثول بيخلي احتمال اكل وجبة خفيفة اقل جاذبية.
10- نامي قبل الساعة 11:
حاولي تنامي قبل الساعة 11 بالليل ، اولا عشان تمنعي نفسك من الاكل تاني قبل النوم ، تاني حاجة ان كل ساعة اضافية من النوم بتقلل من استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم بحوالي 6%.
في النهاية بنقولك ماتحسيش باحباط لو مقدرتيش تنفذي العشر نصايح دي مع بعض من اول يوم ، لكن حاولي تحطيهم قدامك انك هتنفذيهم بالتدريج لحد ما تعمليهم كلهم عشان توصلي لنتيجة ايجابية.
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