بكوب سميد واحد احضري حلى السميد البارد بدون فرن

تزداد الرغبة لدي الأمهات في ليالي الشتاء يومياً لتحضير أشياء جذابة من الحلويات والمعجنات البسيطة وأحياناً ما نرغب في تحضير أشياء سهلة لا تكلف الكثير من الوقت خاصة في ظل الطقس البارد وتكثر العناوين عن تحضير حلويات بدون الحاجة إلى الفرن مما يجعل الأمهات تقوم بالبحث عن تلك الأشياء، خاصة أن معظم تلك الأصناف لا تكلف الكثير من المكونات في حالة الرغبة في تحضير حلويات وعدم توافر مكونات بشكل كافي لذلك عند توافر لديك كوب واحد فقط من الدقيق وآخر من السكر وعدم وجود مكونات أخرى تصلح لتحضير أيّ من أصناف الحلويات فإنك يمكنك تحضير أفضل أنواع الحلويات التي يتم تقديمها لعائلتك واطفالك وتتمتع بمذاق مرغوب ومحبب وفي ذات الوقت مفيدة لاحتوائها على عنصر السميد وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة المقال عبر السطور التالية.

طريقة تحضير حلوي بدون فرن

مكونات التحضير:

كأس من السميد خشن الملمس.

قطرات من ماء الورد.

مقدار لتر ونصف من الحليب كامل الدسم.

كأس من السكر الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من جوز الهند.

طريقة الإعداد والتحضير:

يتم تحضير قوالب أولاً في البداية صغيرة الحجم المناسبة لوضع فيها الحلوى وتعتبر قوالب الكب كيك مناسبة. نقوم برش كمية قليلة من جوز الهند في القوالب التي تم تحضيرها أولاً. تحضير وعاء كبير ووضع فيه مكون الحليب ووضعه على نار هادئة وبعد عدة دقائق ويسخن الحليب نقوم بإضافة السكر ثم مكون السميد ويتم التقليب باستخدام الملعقة حتى الذوبان المكونات. يتم إضافة قطرات قليلة من ماء الورد ثم وضع السميد تدريجي مع التقليب المستمر حتى يصبح قوام الخليط السميد ثقيل وبعد ذلك نقوم بإغلاق النار بعد أن يصبح ثقيل قبل أن يتماسك. نقوم بصب مزيج السميد في قوالب الكب كيك ونتركه حتى يصبح بارداً وبعد ذلك يتم إدخاله في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات قبل التناول.

ملحوظة:

يمكن تقديم حلى السميد في كثير من الأحيان والمناسبات السعيدة مثل أعياد الميلاد بعد تزيين حلى السميد بالشوكولاتة أو الكريمة وكذلك المكسرات إذا توفرت أو تركها كما هي حسب الرغبة.