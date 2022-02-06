طريقة عمل المايونيز الصحي بدون بيض في البيت

يعد المايونيز نوع من أنواع الصلصات والمقبلات المنتشرة حول العالم ويحبها جميع الناس، ويعد المايونيز أيضا من الصلصات التي لاتحتاج للكثير من وقت ولا الجهد في البيت، وكما يعد المايونيز من أحد أنواع المقبلات الشهية والمحببة عند جميع الأشخاص الكبار والصغار نظراً ‏لمذاقه المميز واللذيذ مع كثير من الأطعمة، ‏حيث يحتوي المايونيز على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات، ‏وكما يتم تقديم صلصة المايونيز بجانب الكثير من الأكلات الرئيسية مثل الدجاج المشوي أو الصواني أو بجانب الشاورما أو بجانب اللحوم أو البيتزا أو بجانب‏ البطاطا المقلية أو بجانب أطباق المأكولات البحرية أو بجانب السندوتشات المختلفة والعديد من الأكلات أيضاً ‏وحيث يضيف للعديد من الأطباق طعم رائع وشهي، وحيث يتميز المايونيز بإنه من الأكلات الخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ‏كما أن الكثير من ربات البيوت يبحثون عن طرق لعمل المايونيز في المنزل حتى يضمنون نظافة المكونات والجودة ‏ويريدون أيضاً إضافة المايونيز إلى أكلاتهم المفضلة ‏حتى يعطيهم طعم شهي ومميز، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل المايونيز بدون بيض بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض

المكونات:

نصف كوب كبير من اللبن الرائب

عدد فص واحد من الثوم المهروس .

ملعقة متوسطة الحجم من عصير الليمون .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

أثنين ملعقة صغيرة من الخل الأبيض .

مقدار كوب كبير من الزيت النباتي ‏ ويمكن إضافة زيت حسب قوام الصلصة .

طريقة التحضير :