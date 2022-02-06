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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الكرواسون السادة زي المحلات في البيت - ثقفني
يعد الكرواسون من المخبوزات والمعجنات الشهية وهو عبارة عن نوع من أنواع المخبوزات الفرنسية المشهورة، كما ينال الكرواسون إقبالاً شديد من الكبار والصغار نظراً لطعمه اللذيذ وفوائده الصحية يمكن تحضير كوجبة لذيذة في الإفطار أو سناكس بين الوجبات أو كوجبة للعشاء، وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة، بينما يتم حشوه الكرواسون أحياناً بالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكرواسون السادة زي المحلات بمكونات بسيطة وسهلة في البيت خطوة بخطوه ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكرواسون السادة
المكونات:
- مقدار خمس أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد أثنين كوب من الزبدة.
- عدد كوب واحد من الحليب السائل.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- صفار بيضة واحدة مخفوقة مع ملعقتين من الماء البارد للوجه.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب ثم وضعي فيه مقدار خمسة أكواب من الدقيق الأبيض وأثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ثم يضاف إليهم كوب واحد من الحليب السائل ونصف ملعقة صغيرة ملح الطعام وملعقة صغيرة من السكر ثم نعجن المكونات جيداً مع بعضهم البعض لمدة خمس دقائق حتى تتأكدي من تجانسها ويصبح سطحها ناعم وطرية.
- الخطوة الثانية قومي برق العجينة ثم يوضع أثنين كوب من الزبدة في وسط العجينة وترق العجينة ثلاث مرات ثم قومي بإدخال العجينة إلى الثلاجة.
- الخطوة الثالثة قومي بإخراج العجينة من الثلاجة ثم نرق العجينة مرة أخرى وبعد ذلك قومي بتقطيعها على شكل مثلثات متساوية ثم بعد ذلك قومي بفردها على شكل مستطيل ثم بعد قومي بلف المثلثات على شكل السويس رول ونترك عجينة الكرواسون لكي ترتاح وتختمر ثم بعد ذلك ندهن وجه الكرواسون بصفار البيض ثم قومي بإدخال عجينة الكرواسون إلى الفرن محمي على درجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين العشر دقائق إلى ربع ساعة حتى يحمر وجهه وينضج تماماً ثم قومي بإخراج الكرواسون من الفرن ويصبح الكرواسون جاهز للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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