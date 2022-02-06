أسهل طريقة لعمل الكرواسون السادة زي المحلات في البيت

يعد الكرواسون من المخبوزات والمعجنات الشهية وهو عبارة عن نوع من أنواع المخبوزات الفرنسية المشهورة، ‏كما ينال الكرواسون إقبالاً شديد من الكبار والصغار نظراً لطعمه اللذيذ وفوائده الصحية ‏يمكن تحضير كوجبة لذيذة في الإفطار أو سناكس بين الوجبات أو كوجبة للعشاء، ‏وحيث أن الكرواسون يتميز بأنه خفيف على المعدة‏، ‏بينما يتم حشوه الكرواسون أحياناً بالشوكولاتة أو المربي أو العسل أو الجبنة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكرواسون السادة زي المحلات بمكونات بسيطة وسهلة في البيت خطوة بخطوه ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكرواسون السادة

المكونات:

مقدار خمس أكواب من الدقيق الأبيض .

عدد أثنين كوب من الزبدة .

عدد كوب واحد من الحليب السائل .

أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من السكر .

صفار بيضة واحدة مخفوقة مع ملعقتين من الماء البارد للوجه .

طريقة التحضير :