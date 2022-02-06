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عمر شويل - جدة أصنعي القرص الطرية الفلاحي الهشة في البيت - ثقفني
تعتبر القرص الطرية الفلاحي من ألذ المخبوزات المصرية وحيث يتم تقديمها في الإفطار وأيضا كوجبة خفيفة مع كوب من الشاي أو يمكن إعطائها للأطفال في أثناء اليوم الدراسي بدلاً من السندوتشات، وحيث أن مكوناتها غير مكلفة وموجودة في كل بيت وسهلة في التحضير، وكما أنها تتميز بمذاق لذيذ وشهي ورائحة لا تقاوم، وحيث يحتوي القرص الطرية الفلاحي على فوائد عديدة نظراً لما تضمنه من مكونات مفيدة وصحية، وسوف نقدم لكم الآن أفضل وأسهل طريقة لعمل القرص الطرية الفلاحي الهشة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي الهشة
المكونات:
- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- نصف كوب من القشدة.
- نصف كوب من السمن المذاب البارد.
- كوب ونصف من اللبن الرائب الفلاحي.
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة مئوية 200 درجة مئوية.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء مناسب وضعي فيه نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة كبيرة الحجم من السكر الأبيض وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وقلبيهم جيداً مع بعضهم البعض ثم اتركي الوعاء في مكان دافئ لمدة 10 دقائق تقريباً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء كبير مناسب وضعي فيه نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض ونصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام وقلبيهم جيداً ثم قومي بإضافة نصف كوب من السمن المذاب البارد واعجني الخليط بيديك حتى يتشرب الدقيق السمن ثم قومي بإضافة خليط الخميرة واللبن والقشدة واعجني بيديك حتى يصبح لدينا عجينة طري ومتماسك ثم قومي بتغطية الوعاء بورق بلاستيك واتركي الوعاء في مكان دافئ لمدة ساعة تقريباً.
- الخطوة الثالثة أبدأي في تشكيل العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ثم قومي بإحضار صينية مدهونة بالسمن ووزعي عليها القرص واضغطي عليها بيديك حتى تنفرد قليلاً ثم قومي بتغطية بمنشفة نظيفة واتركيها ترتاح لمدة ثلث ساعة تقريباً وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة حتى تصبح القرص ذهبية اللون وبعد مرور الوقت قومي بإخراج الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد تماماً ثم بعد تصبح جاهزة للتقديم.
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