نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتعمليها وانتي مغمضة.. بسبوسة العشر دقائق السريعة لطعم يذوب في الفم أحلى من الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسبوسة العشر دقائق الطرية المتماسكة، ما رأيك أن تصنعي اليوم صنفًا حلوًا لعائلتك؟ لن يستغرق الأمر سوى دقائق، اخترنا لكِ البسبوسة كونها لا تحتاج لخطوات، ولا تحتاج كثير من المكونات، يمكنك صنعها بأي مكونات بديلة متوفرة لديكِ، بزبادي، أو بحليب، ويمكنك استخدام الحليب البودر المذاب في الماء، ألم أخبرك أن الأمر بسيط؟ كل ما ستفعلينه بعد قراءة المقال أن تبحثي في مطبخك عن المكونات المتوفرة لديكِ.

بسبوسة العشر دقائق

أول وصفة، سنخبرك فيها بكيفية صنع البسبوسة بالزبادي، والماء في غضون عشر دقائق فقط، والمكونات كالآتي:

كوبين سميد.

نصف كوب سمن سائل.

ونصف كوب سكر خشن.

علبة زبادي صغيرة.

ملعقتين جوز هند ناعم.

وملعقة بيكنج بودر.

3 ملاعق عسل، أو شربات.

طريقة التحضير:

طبق عميق أفرغي فيه المكونات الجافة، مثل: السميد، والبيكنج بودر، وجوز الهند.

حركي المكونات الجافة ثم قومي بإضافة السمن، وحركي من جديد، حتى تحصلي على عجينة مرملة.

ضيفي عسل النحل أو الشربات، وحركي مرة أخرى.

وآخر إضافة للوصفة هي الزبادي، ثم زودي العلبة ربعها ماء، واسكبيها على المكونات.

قلبي المكونات، ثم وزعيها في صينية مدهونة بالسمن، واضغطي ليتساوى الوجه.

أشعلي الفرن قبلها بدقائق، ثم ادخلي الصينية، وفور خروجها زوديها بالشربات الساخن.

قومي بتغطيتها لمدة دقائق بسيطة بورق فويل، أو بصينية أخرى، ثم قومي بتقطيعها، وبعدها قدميها في أطباق تخص التقديم.

طريقة عمل البسبوسة زي الحلواني

بالتأكيد قمتي بشراء بسبوسة الحلواني الجاهزة من قبل، وتجدين مذاقها رائع، ويتميز قوامها بالطراوة، والتماسك، وما لا تعرفينه أن طريقة صنع البسبوسة تتم بدون حليب، ولا زبادي، ولا يستخدم فيها بيكنج بودر أيضًا، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوبين سميد.

كوب ونصف سكر.

وكوب زيت.

كوب ماء.

طريقة التحضير:

ضعي السميد في وعاء مناسب.

وفي الخلاط، قومي بإضافة السكر، مع الزيت، والماء.

اخلطي كل ما ذُكر معًا، ثم قومي بوضعه على السميد.

حركي بملعقة جافة؛ ليمتزج الكل معًا.

افرديها في صينية مدهونة، ثم اتركيها نصف ساعة قبل خبزها.

ضعيها في الفرن، وبعد ثلث ساعة اخرجيها ثم اسقيها بملعقتين سمن، أوزيت حتى يحمر الوجه.

وستحتاج بالتقريب ساعة على درجة حرارة متوسطة.

اخرجيها بعدما تتأكدي من نضجها، ثم ضيفي الشربات، واتركيها ساعتين في الفرن بعد غلقه.

اخرجيها ثم قطعيها، وستندهشين من جمال مذاقها.

يمكنك عمل بسبوسة العشر دقائق بمكونات بسيطة، لن تضطري لشراء أي شيء لأن المكونات بالتأكيد تتوافر في منزلك، وخاصةً الوصفة الأخيرة، بإمكانك أخبارنا عن الوصفة التي استخدمتها، وكيف كانت النتيجة معك.