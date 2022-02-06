هدية ربانية.. التخلص من الشيب بالقرنفل حتى لو كان شعرك كله ابيض بدون صبغة أو مواد ضارة

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عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الشيب بالقرنفل يعتبر حل لمشكلة تؤرق من يتعرض لها. لم تعد مشكلة شيب الشعر من العلامات المرتبطة بالتقدم في السن، بل أصبحت من الأعراض التي تسبق الأمراض التي يعانى منها الكثير من الشباب بل وامتدت أيضًا للأطفال، وبات البحث قائمًا في إيجاد حلول من الطبيعة لهذه المشكلة بعيدًا عن الصبغات التي تؤدى إلى تفاقم المشكلة، وتذهب بنا إلى مشاكل أخرى تصيب الشعر مثل التساقط.

التخلص من الشيب بالقرنفل

تحتوى هذه الطريقة على زيت القرنفل وهو من الزيوت المنبه لفروة الشعر لإنبات شعر جديد كما تحتوى على الكثير من الزيوت كالآتي:

زيت الزيتون البكر المعصور على البارد.

وزيت الخردل.

زيت القرنفل.

وزيت الروز ماري.

بلسم بالنخاع أو أي نوع مغذى للشعر.

منقوع مصفي من محلول القرنفل.

الطريقة

توضع حفنة من القرنفل في كوب ماء مغلي، تغطى وتترك لتبرد.

ثم تصفى وتضاف إلى كميات متساوية من الزيوت والبلسم وتوضع الوصفة في قنينة، وتستخدم قبل الحمام.

تترك على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل بشامبو عضوي، تطبق هذه الوصفة على الشعر مرتين أسبوعيًا.

تجربتي مع القرنفل للشيب

بعد نبات السدر من النباتات التي لها باع طويل في المنتجات التجميلية للشعر وفوائده التي لا حصر لها، بالإضافة إلى ذلك فإنه يشارك القرنفل حل مشكلة شيب الشعر كما يلي:

ربع كوب من القرنفل.

ربع كوب نبات السدر مجفف وناعم.

لتر ماء.

يضاف القرنفل ونبات السدر إلى الماء الساخن، يغطى ويترك حتى يهدأ، ثم يوضع في قارورة تحتوي على رشاش، ويتم رش الشعر مرتين يوميا لمدة شهر نلاحظ خلال هذه المدة اختفاء الشعر الأبيض نهائياً.

وفي الختام، التخلص من الشيب بالقرنفل يعتبر من الوصفات التي لها القدرة على تحقيق نتائج رائعة. كما أن هذه الوصفة يمكن استخدامها مع الأطفال بدون قلق. كما أن الاهتمام بالشعر لابد وأن يبدأ من الداخل بالتغذية السليمة، وتناول المكملات الغذائية ، وممارسة التمارين التي تعمل على تحسين الدورة الدموية والبعد عن الضغوطات التي من كونها سبب من أسباب شيب الشعر.