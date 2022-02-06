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عمر شويل - جدة بدون فرن وبدون تخمير وبدون بيض هقولك على طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية هشه ولذيذة - ثقفني
مكونات عجينة خبز البطاطس
طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية، خبز البطاطس بالجبن من ألذ المعجنات اللذيذة التي يحبها الكبار والأطفال كما أنه مفيد جدا لاحتوائه على عناصر تمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويمكن تقديمه كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة وشهية وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة صنع خبز البطاطس بالجبن بالمنزل بطريقة بسيطة ومضمونة لذا سوف نقدم لكم طريقة إعداد خبز البطاطس بالجبن اللذيذ.
طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن المقلية
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات المحببة لدي الأطفال كما إنها مفيدة وصحيه لهم
مكونات عمل خبز البطاطس بالجبن
مكونات عجينة خبز البطاطس
- ¼ كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدام.
- 40 جرام من الزبدة الغير مملحة.
- 200 جرام من الحليب الدافئ.
- ملعقة خميرة فورية.
- ملعقة من السكر الناعم.
- ½ ملعقة ملح.
- بيضتان متوسطتان.
مكونات الحشوة
- حبتان من البطاطس المسلوقة المقطعة إلى مكعبات.
- 150 جرام جبنه رومي على موزاريلا.
- 50 جرام كريمة طهي ثقيلة.
- ½ ملعقة ملح.
- قليل من الفلفل الأسود.
للتزيين
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
خطوات تحضير العجينة
- نحضر وعاء مناسب ونضع به البيض و نخفق ثم نضيف إليه كمية الحليب الدافئ ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.
- نضيف مقدار السكر ثم الخميرة الفورية ونقلبهم مع الحليب والبيضة.
- نبدأ بإضافة الدقيق والملح تدريجيا مع التقليب جيدا ثم العجن باليد جيدا للوصول إلى عجينة متماسكة وطرية.
- نكور العجينة وندهنها بقليل من الزيت و ندهن الوعاء بالزيت ونضعها به ونغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تختمر.
خطوات تحضير الحشوة
- نحضر وعاء مناسب ونضع به مكعبات البطاطس بعد السلق مباشرة.
- نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نبدأ بهرس البطاطس مع تقليب الملح والفلفل عليها.
- إضافة كريمة الطهي الثقيلة ونقلب جيدا حتى تمام التجانس.
الخطوات النهائية
- نقطع العجينة بعد التخمر إلى نصفين متساويين ونشكل كل نصف على هيئة كرة ونفرد كل كرة بشكل فطيرة باستخدام رشة من الدقيق.
- نوزع على الفطيرة الأولى حشوة البطاطس ثم نوزع فوقها مقدار خليط الجبن ثم نضع فوقه الفطيرة الثانية.
- نغلق الأطراف من خلال الضغط عليها جيدا ثم نغطيها بكيس من النايلون ونتركها حوالى ربع ساعة تختمر.
- نضع فطيرة البطاطس بالجبن داخل صينية فرن مناسبة موضوع بها ورق الزبدة.
- ندهن الفطيرة بالحليب ونضغط على سطحها ضغط بسيط باستخدام الأصابع.
- ندخل الصينية الفرن الساخن من قبل لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة.
- نخرجها من الفرن فور نضجها ثم ندهن سطحها بالزبدة ونزينها من خلال رش البقدونس المفروم عليها.
- تقدم ساخنة في طبق تقديم مناسب بعد تقطيعها وبألف هنا.
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