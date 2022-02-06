طريقة عمل الماربل كيك فى المنزل وأحلى من المحلات بكثير

تعد الماربل كيك من أنواع الكيكات الجميلة، والتى تتمتع بالشكل والطعم اللذيذ والجميع يحبونها كثيراً من الكبار والصغار، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات مفيدة ومغذية فهى عبارة عن خليط من الكيكة العادية وعليها خليط الكاكاو الذى يعطيها الشكل المميز، كما أن الكثير من الأمهات يبحثون عن الطرق المظبوطة لعملها فى المنزل وتطلع زى الجاهزة من حيث الشكل والهشاشة، لذا سوف نقدم لكم هذه الطريقة البسيطة وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الماربل كيك بالتفصيل.

مكونات الماربل كيك

تتكون الماربل كيك من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

٣/٤ كوب من اللبن السائل.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ حبة من البيض.

٣ ملعقة كبيرة من اللبن.

١/٢ كوب من الزيت.

٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

للتزيين

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الماربل كيك سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: