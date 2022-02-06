نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الماربل كيك فى المنزل وأحلى من المحلات بكثير في المقال التالي
تعد الماربل كيك من أنواع الكيكات الجميلة، والتى تتمتع بالشكل والطعم اللذيذ والجميع يحبونها كثيراً من الكبار والصغار، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات مفيدة ومغذية فهى عبارة عن خليط من الكيكة العادية وعليها خليط الكاكاو الذى يعطيها الشكل المميز، كما أن الكثير من الأمهات يبحثون عن الطرق المظبوطة لعملها فى المنزل وتطلع زى الجاهزة من حيث الشكل والهشاشة، لذا سوف نقدم لكم هذه الطريقة البسيطة وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الماربل كيك بالتفصيل.
مكونات الماربل كيك
تتكون الماربل كيك من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من السكر.
- ١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ٣/٤ كوب من اللبن السائل.
- ٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ حبة من البيض.
- ٣ ملعقة كبيرة من اللبن.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ٣ ملعقة كبيرة من الكاكاو.
للتزيين
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل الماربل كيك سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى وعاء المضرب الكهربائى نضع السكر وعليه الزيت ونخفقهم جيداً.
- بعد ذلك نضيف عليهم البيض وملعقة الفانيليا ونستمر فى لخفقةحتى تمتزج المكونات مع بعضها تماماً.
- ثم نقوم بإضافة اللبن السائل ونخلط مرة أخرى.
- نحضر وعاء آخر وننخل به الدقيق ونضيف عليهم البيكنج صودا والبيكنج بودر ورشة من الملح ونقلبهم مع بعض كويس.
- ثم نضيفهم على الخليط السابق بالتدريج حتى يمتزجوا مع بعض كويس جداً.
- نحضر صينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق ونسكب بها ٣/٤ كمية خليط الكيكة.
- ثم نضيف الكاكاو على باقى كمية خليط الكيكة ونضيف عليهم ٣ ملاعق اللبن السائل ونخلطهم جيداً بواسطة الملعقة.
- بعد ذلك نضيف خليط الكاكاو إلى الخليط الموجود بالصينية ونقلبهم بواسطة الملعقة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة.
- نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نرش عليها السكر البودرة ثم تقطع وتوضع فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا.
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