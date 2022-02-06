طريقة عمل كريم النشا والقهوة المنزلي لتفتيح البشرة في أيام قليلة

تسأل الكثير من السيدات عن طريقة عمل كريم النشا والقهوة للحصول على بشرة فاتحة وخالية من التجاعيد، حيث أن كريم النشا والقهوة يعد واحد من الكريمات الطبيعية التي لها مفعول السحر وهو يستخدم في تفتيح البشرة، كما أنه يزيل كافة البقع الداكنة والتجاعيد من البشرة، بالإضافة إلى أن لكريم النشا والقهوة لا يوجد له أي آثار جانبية أو أضرار قد تلحق الأذى بالبشرة، وذلك لكونه يتكون من مكونات طبيعية تماماً وليس به أي مواد كيميائية ضارة للجلد، ويتميز هذا الكريم باحتوائه على عدة عناصر غذائية تساهم في نمو خلايا الجلد التالفة، ويمكن لأي امرأة تحضير هذا الكريم في المنزل بمكونات بسيطة وبطرق سهلة وهو ما سوف نستعرضه لكم بالتفصيل في السطور الآتية.

مكونات كريم النشا والقهوة

يتميز كريم النشا والقهوة باحتوائه على عدة مكونات طبيعية وبسيطة جداً ومتوفرة في كل منزل، ومن أبرز هذه المكونات ما يلي:

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة أيضاً من القهوة الناعمة.

سوف نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الجلسرين.

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة تحضير كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

كما ذكرنا انه يمكن لأي امرأه تحضير كريم النشا والقهوة في المنزل بكل سهولة، لتفتيح البشرة وإزالة كافة البقع الداكنة التي تظهر على الجلد وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية: